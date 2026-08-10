‘Chung cư’ nuôi lợn 26 tầng, thịt lợn 81.000 đồng/kg

Tại thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, một tổ hợp gồm các tòa nhà cao 26 tầng đã trở thành tâm điểm chú ý. Đây được giới thiệu là trang trại nuôi lợn trong nhà lớn nhất thế giới, do Công ty Trung Tân Khai Duy Hiện Đại Mục Nghiệp Hồ Bắc (Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Husbandry) đầu tư 4 tỷ NDT (khoảng 15.500 tỷ đồng) và chính thức vận hành từ tháng 10/2022.

Bên trong tòa nhà, mỗi tầng được bố trí cho một giai đoạn chăn nuôi khác nhau như sinh sản, nuôi lợn con và vỗ béo.

Lợn được vận chuyển bằng thang máy, còn toàn bộ hệ thống cho ăn, thông gió và khử trùng đều được tự động hóa với hơn 30.000 điểm cho ăn tự động.

Khi cả hai tòa nhà đi vào hoạt động hoàn toàn, chúng sẽ cung cấp tổng diện tích 800.000m2, đủ sức chứa 650.000 con và có công suất xuất chuồng tối đa 1,2 triệu con lợn mỗi năm.

Tổ hợp trang trại nuôi lợn 26 tầng tại Ngạc Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Financial Times

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo các trang trại quy mô lớn có thể làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. GS Matthew Hayek tại Đại học New York (Mỹ), nhận định: “Các cơ sở chăn nuôi thâm canh có thể giảm tương tác giữa động vật hoang dã và vật nuôi, nhưng nếu dịch bệnh xâm nhập, chúng có thể lây lan như cháy rừng”.

Giá thịt lợn giảm sâu, ‘thịt rẻ hơn rau’

Hệ quả của cuộc cách mạng chăn nuôi này là nguồn cung thịt lợn tăng vọt. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng thịt lợn quý I/2026 đạt 16,7 triệu tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, với 200,3 triệu con lợn được giết mổ.

Giá thịt lợn, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc, đã ghi nhận mức giảm 15,9% trong tháng 6/2026 so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện những bình luận cho rằng “mua thịt còn rẻ hơn mua rau”.

Đà giảm của thịt lợn đã kìm hãm tốc độ tăng chung của CPI, khiến chỉ số giá thực phẩm Trung Quốc giảm 1,6% trong tháng 6.

Bước sang tháng 7, giá thịt lợn có dấu hiệu phục hồi nhẹ. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, tuần từ 20-26/7, giá lợn hơi tại các trang trại đạt 11,45 NDT/kg (khoảng 44.000 đồng/kg).

Giá bán buôn tại các chợ đầu mối trung bình khoảng 15,93 NDT/kg (khoảng 62.000 đồng/kg), tăng nhẹ 0,3% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán lẻ tại chợ dân sinh khoảng 20,93 NDT/kg (khoảng 81.000 đồng/kg).

Giá thịt lợn tại Trung Quốc đã giảm 15,9% trong tháng 6/2026 so với cùng kỳ năm trước, khi nguồn cung từ các trang trại công nghiệp quy mô lớn tràn ngập thị trường. Ảnh: Nikkei Asia

Tuy nhiên, đà phục hồi của giá lợn đang chậm lại đáng kể. Chuyên gia nông nghiệp Trung Quốc cho biết đợt tăng giá này chủ yếu đến từ việc người nuôi giữ hàng chờ giá và ảnh hưởng của thời tiết làm gián đoạn nguồn cung, chứ chưa phải là sự đảo chiều xu hướng.

Nhu cầu tiêu dùng vẫn yếu do đang trong mùa hè và tình trạng cung vượt cầu về cơ bản chưa được giải quyết.

Nỗ lực kiểm soát cung và chiến lược mở rộng ra nước ngoài

Trước tình trạng dư cung kéo dài, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã ban hành quy định mới, hạ mục tiêu đàn lợn nái từ 39 triệu con xuống còn 37,5 triệu con, lần điều chỉnh thứ hai kể từ tháng 2/2024. Đến cuối quý II/2026, đàn lợn nái đã giảm xuống còn khoảng 37,8 triệu con.

Ông Vương Tổ Lực, chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, giải thích: “Việc điều chỉnh này không đơn thuần là cắt giảm công suất mà nhằm giảm bớt biến động của chu kỳ lợn và giúp ngành ổn định, hiệu quả hơn”.

Lý do là hiệu quả chăn nuôi đã cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, số lợn con cai sữa mỗi năm trên mỗi lợn nái đã tăng từ 19,9 lên 23,4 con. Một số công ty hàng đầu thậm chí đạt trên 28 con, nghĩa là cùng một số lợn nái có thể cung cấp nhiều lợn thịt hơn.

Trong bối cảnh nhu cầu trong nước chững lại, các doanh nghiệp lớn đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường nước ngoài. Muyuan Food, nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới đã huy động 10,7 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 35,9 nghìn tỷ đồng) khi niêm yết tại Hồng Kông vào tháng 2/2026.

Công ty dành khoảng 60% số vốn để mở rộng hoạt động quốc tế, tập trung vào Đông Nam Á.

Giá thịt lợn có thể đã chạm đáy và đang phục hồi nhẹ, nhưng ngành chăn nuôi Trung Quốc vẫn đang đứng trước bài toán nan giải: làm thế nào để cân bằng giữa hiệu quả sản xuất và ổn định thị trường.

Theo Tân Hoa Xã, China Daily