Nữ chủ tịch là mẹ đơn thân showbiz, ngày càng nóng bỏng sau ly hôn, nuôi con trong biệt thự 20 tỷ

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng săn chắc, gợi cảm trong những bộ đồ bơi cắt xẻ táo bạo. Loạt hình ảnh nghỉ dưỡng mới đây của nữ ca sĩ, diễn viên nhanh chóng nhận nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung cùng thần thái quyến rũ.

Ít ai ngờ rằng phía sau hình ảnh một mỹ nhân ngày càng nóng bỏng là hành trình nhiều thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh lựa chọn trở thành mẹ đơn thân, vừa chăm sóc các con, vừa điều hành doanh nghiệp riêng và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cô hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, trong đó nổi bật là căn biệt thự sân vườn hoành tráng tại TP.HCM.

Căn biệt thự sân vườn hoành tráng tại TP.HCM của Nhật Kim Anh.

Hiện tại, Nhật Kim Anh sống cùng con gái trong căn biệt thự rộng 220m2 tại TP.HCM, tại thời điểm đó có giá trị ước tính khoảng trên 20 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, có sân vườn rộng, hồ cá Koi, nhiều cây xanh và khu vực thư giãn ngoài trời. Được biết, nữ diễn viên chuyển về căn biệt thự này từ năm 2019.

Tại thời điểm nhận nhà, tuy bận rộn công việc nhưng cô vẫn tự tay thiết kế và giám sát thi công căn nhà của mình.

Cơ ngơi này mang phong cách hiện đại, luôn được giữ gọn gàng và sạch sẽ.

Phòng khách được lắp kính để lấy được ánh sáng tự nhiên và tận hưởng không gian xung quanh. Đây chính là nơi Nhật Kim Anh đọc sách và giải trí.

Một bức hình lớn của Nhật Kim Anh được treo trong phòng ngủ.

Căn biệt thự còn được thiết kế một khu vực tập thể dục thể thao với nhiều loại máy móc hỗ trợ.

Không gian bên ngoài biệt thự vô cùng thoáng đãng và nhiều cây xanh.

Từ vườn nhà đến sân thượng, Nhật Kim Anh trồng nhiều loại hoa, cây ăn quả và các loại rau xanh.

Hàng rào của biệt thự phủ đầy hoa nhiều màu sắc.

Mỗi loại hoa đều được nữ diễn viên chọn mua cẩn thận và dày công chăm sóc.

Trong biệt thự ở huyện Bình Chánh (TP HCM), diễn viên Nhật Kim Anh không tiếc tiền xây hồ cá, nuôi những chú cá Koi kích thước lớn, hoa văn đẹp. Mỗi ngày, cô có niềm vui cho các chú cá ăn.

Nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa còn thiết kế nhiều tiểu cảnh, khu vực ngồi uống trà. Mẹ của Nhật Kim Anh từ khi dọn lên thành phố cùng con cũng thích ngắm nhìn đàn cá bơi lội.

Góc bình an hướng Phật trong tổ ấm của Nhật Kim Anh.