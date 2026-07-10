Ký túc xá bỏ hoang nhiều năm ở cửa ngõ Hà Nội sắp thành hơn 1.100 nhà ở xã hội

Nhiều tòa nhà thuộc khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, từng bỏ không suốt nhiều năm tại cửa ngõ phía nam Hà Nội, đang được khẩn trương cải tạo để chuyển đổi công năng thành nhà ở xã hội. Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ cung cấp hơn 1.100 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News đầu tháng 7/2026, tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp nằm ven cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Các tòa A2, A3 và A4 xuất hiện nhiều công nhân, máy móc thi công, trong khi phần sơn phủ chống thấm bên ngoài công trình đã cơ bản hoàn thiện.

Đây là dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, triển khai tại các đơn nguyên A2, A3, A4 thuộc ô đất III.13.1, quỹ đất 20% của khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Trước đó, UBND TP Hà Nội quyết định chuyển đổi công năng các tòa nhà thuộc dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà đã đầu tư nhưng sử dụng chưa tương xứng.

Theo kế hoạch, hai tòa A2 và A3 sẽ được cải tạo, nâng cấp để hoàn thành trong năm 2026. Riêng tòa A4 sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng chậm nhất trong năm 2027.

Quy mô dự án gồm cải tạo hai tòa A2 và A3 cao 19 tầng, có một tầng hầm với tổng cộng 768 căn hộ, trong đó A2 có 408 căn và A3 có 360 căn. Bên cạnh đó, tòa A4 cũng có quy mô 19 tầng nổi, một tầng hầm với 408 căn hộ được hoàn thiện đầu tư xây dựng. Sau khi hoàn thành toàn bộ, khu vực này sẽ có tổng cộng 1.176 căn nhà ở xã hội.

Dự án khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được khởi công từ năm 2009 trên khu đất rộng hơn 40.000 m² bằng nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều hạng mục sau khi xây dựng không phát huy hiệu quả, một số tòa nhà rơi vào tình trạng bỏ trống trong thời gian dài.

Nằm liền kề các tòa đang được cải tạo là tòa A1 đã hoàn thiện từ nhiều năm trước.

Bên ngoài công trình vẫn còn khá mới, phía trước gắn biển khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân. Thực tế, tòa nhà này vẫn được sử dụng để cho sinh viên thuê, song số lượng người đến ở không nhiều. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các tòa A5 và A6.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân sinh sống gần khu vực, cho biết nhiều năm qua, các khối nhà gần như không phát huy hết công năng. “Thời gian gần đây, công nhân làm việc liên tục, bên ngoài các tòa nhà thay đổi rõ rệt. Nếu sớm đưa vào sử dụng sẽ tránh lãng phí và đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân”, ông Hùng nói.

Hiện khu vực xung quanh dự án đã có nhiều thay đổi. Vỉa hè trước các tòa A1 đến A6 được chỉnh trang, lòng đường giáp cao tốc được mở rộng. Dọc các tòa nhà cũng đã lắp đặt hệ thống vách chống ồn kéo dài hàng trăm mét.

Hạ tầng giao thông nội khu hoàn thiện từ nhiều năm trước, đồng thời khu vực có nhiều tuyến xe buýt hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.

Nằm ngay cửa ngõ phía nam Thủ đô, cạnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp hiện được bao quanh bởi nhiều dự án mở rộng đường, khu đô thị mới, trung tâm thương mại và các công trình hạ tầng đang phát triển.

Sau khi chuyển đổi công năng, các tòa nhà được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ nhà hiện có, đồng thời bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội cho Hà Nội trong thời gian tới.