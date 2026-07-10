Dinh thự mới của William - Kate ngốn hơn nửa triệu USD tiền cải tạo

Nhà mới của William - Kate. Ảnh: UK Press

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh (NAO) ngày 5/6 công bố báo cáo về các bất động sản được sử dụng bởi thành viên hoàng gia, trong đó hé lộ chi phí cải tạo biệt thự Forest Lodge - nơi ở hiện tại của Thân vương William và Vương phi Kate.

Theo báo cáo, Crown Estate đã chi khoảng 535.000 USD để sửa chữa và nâng cấp khu bất động sản trước khi gia đình xứ Wales chuyển đến vào tháng 10/2025. Khoản tiền này được sử dụng cho ngôi nhà chính, ba căn nhà phụ cùng khuôn viên xung quanh.

Riêng Forest Lodge nhận khoảng 285.000 USD để nâng cấp hệ thống sưởi, đường ống nước, sửa trần nhà, sàn nhà, cầu thang, hệ thống báo cháy, tường gạch, lò sưởi và gia cố các hạng mục nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Ngoài ra, Crown Estate cũng chi thêm cho các công trình phụ nằm trong khuôn viên, gồm hai căn Stable Cottage và một tòa nhà mang tên The Barn.

Forest Lodge khi chưa được cải tạo hồi năm 2001. Ảnh: PA

Forest Lodge là dinh thự kiểu Georgia có 8 phòng ngủ nằm trong khu Windsor Great Park. Thân vương William và Vương phi Kate ký hợp đồng thuê 20 năm vào tháng 7/2025 và được cho là xem đây là "ngôi nhà lâu dài" của gia đình, kể cả khi William kế vị ngai vàng trong tương lai.

Vợ chồng Thân vương xứ Wales đang trả khoảng 411.000 USD tiền thuê mỗi năm. Mức giá này sẽ được xem xét lại sau mỗi 5 năm.

NAO cho biết Crown Estate chịu trách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa ban đầu với tư cách chủ sở hữu bất động sản, trong khi William - Kate tự thanh toán các hạng mục cải tạo nội thất cũng như chi phí chuyển nhà.

Ngoài Forest Lodge, gia đình xứ Wales còn thuê một căn nhà hai phòng ngủ khác trong khu điền trang Windsor với giá khoảng 26.500 USD mỗi năm để làm nơi ở cho một nhân viên.

Gia đình nhà Wales, gồm Thân vương William, Vương phi Kate, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis, khi dự lễ Phục sinh hồi tháng 4. Ảnh: Instagram

William và Kate chuyển từ Adelaide Cottage đến Forest Lodge vào tháng 10 năm ngoái. Truyền thông Anh cho biết cặp vợ chồng muốn bắt đầu một chương mới sau giai đoạn gia đình hoàng gia có nhiều biến động, bao gồm bệnh ung thư của Vua Charles III và Vương phi Kate, cũng như những căng thẳng kéo dài sau khi Hoàng tử Harry rời hoàng gia.

Theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Sally Bedell Smith, Adelaide Cottage gắn với nhiều ký ức khó khăn của gia đình xứ Wales, nên việc chuyển đến nơi ở mới được xem như một sự khởi đầu.

Trước đó, William - Kate được cho là đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại quán rượu địa phương để cảm ơn đội ngũ công nhân và nhân viên đã giúp hoàn thành việc chuyển nhà sớm hơn dự kiến.