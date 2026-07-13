Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bất ngờ giảm sâu

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h34', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ hạ 1,2 triệu đồng một lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 144-148 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.119,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần 4.202 USD/ounce khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.