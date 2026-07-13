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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 145,400 Bán 148,400

BTMH Mua 143,000 Bán 146,800

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Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bất ngờ giảm sâu

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, trong khi vàng nhẫn SJC mất tới 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán xuống dưới mốc 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h34', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ hạ 1,2 triệu đồng một lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 144-148 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.119,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần 4.202 USD/ounce khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Giá vàng hôm nay 13/7: Giảm mạnh, xuống dưới 4.100 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 13/7: Giảm mạnh, xuống dưới 4.100 USD/ounce

Sáng 13/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.077 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/07/2026 10:13 AM (GMT+7)
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