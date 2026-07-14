Vì sao gọi là Chợ Lớn?

Nhắc đến TP.HCM, người ta không thể không nhắc đến Chợ Lớn, một khu vực sầm uất, đậm đà bản sắc văn hóa. Ngày nay, Chợ Lớn không đơn thuần là tên một ngôi chợ cụ thể, mà đã trở thành danh xưng chung cho cả một vùng đô thị rộng lớn bao trùm các khu vực Quận 5, Quận 6, Quận 10 và một phần Quận 11 cũ.

Tại sao vùng đất này lại mang một cái tên vô cùng giản dị, trực quan mang đậm chất Nam Bộ là “Chợ Lớn”? Danh xưng này là kết quả của một cuộc thiên di vĩ đại và quá trình kiến tạo trung tâm kinh tế huy hoàng nhất miền Nam.

Tại sao gọi là Chợ Lớn?

Để hiểu được nguồn gốc của Chợ Lớn, chúng ta cần quay ngược dòng thời gian về giữa thế kỷ 18. Trước khi Chợ Lớn hình thành, trung tâm thương mại sầm uất nhất của cả vùng Nam Bộ nằm ở Cù Lao Phố (thuộc Biên Hòa, Đồng Nai ngày nay), trong đó có vai trò quan trọng của cộng đồng người Hoa.

Chợ Lớn là một cái tên không mang tính hoa mỹ hay trừu tượng, nhưng lại chứa đựng sức nặng của hàng thế kỷ lịch sử. (Ảnh: BCP)

Tuy nhiên, vào những năm 1776 và 1782, cuộc xung đột lịch sử khốc liệt giữa phong trào Tây Sơn và chúa Nguyễn Ánh đã biến Cù Lao Phố thành một chiến trường rực lửa. Trung tâm giao thương trù phú này bị tàn phá nặng nề. Đối mặt với cảnh hoang tàn, cộng đồng thương nhân người Hoa buộc phải xuôi dòng sông Đồng Nai, tìm kiếm một vùng đất mới để an cư lạc nghiệp.

Họ chọn xuôi về vùng bến Bình Đông, dọc theo rạch Bến Nghé (thuộc TP.HCM ngày nay). Nơi đây có mạng lưới kênh rạch chằng chịt, vô cùng thuận lợi cho việc giao thương đường thủy, neo đậu tàu thuyền và vận chuyển hàng hóa từ lục tỉnh miền Tây lên. Sự quần tụ này đã đặt viên gạch nền móng đầu tiên cho sự hình thành của vùng đất Chợ Lớn.

Ngay khi định cư tại vùng đất mới, với bản tính nhạy bén trong thương mại, cộng đồng người Hoa đã khẩn trương xây dựng các phố thị, bến bãi và lập ra một khu chợ trung tâm để trao đổi hàng hóa.

Vào thời điểm đó, quanh khu vực Sài Gòn - Gia Định đã tồn tại một số khu chợ của người Việt bản địa, nhưng quy mô thường nhỏ lẻ, phân tán. Khi khu chợ mới được hoàn thành, sự bề thế về diện tích, sự đa dạng của hàng hóa và cảnh buôn bán tấp nập trên bến dưới thuyền của nó đã vượt xa mọi tiêu chuẩn thời bấy giờ.

Đứng trước một quần thể thương mại đồ sộ như vậy, người Việt bản địa với tư duy ngôn ngữ mộc mạc, trực quan đã gọi khu vực này bằng một cái tên giản dị nhưng lột tả chính xác nhất quy mô của nó: Chợ Lớn (khu chợ có kích thước to lớn).

Trong khi đó, cộng đồng người Hoa lại gọi khu vực này bằng âm Hán Việt là “Đề Ngạn”, có nghĩa là “bờ đê”, ám chỉ vùng đất cao ráo nằm ven kênh rạch nơi họ định cư. Tuy nhiên, sức sống mạnh mẽ của tiếng Việt và sự giao thoa văn hóa đã khiến danh xưng “Chợ Lớn” dần trở nên phổ biến, được cả người Việt, người Hoa và chính quyền thời kỳ đó chấp nhận như một tên gọi chính thức.

Từ một khu chợ đến danh xưng của một đô thị

Bước sang thế kỷ 19 và thời kỳ Pháp thuộc, Chợ Lớn không chỉ dừng lại ở quy mô một ngôi chợ. Sự phát triển bùng nổ về thương mại, đặc biệt là việc thu mua, xay xát và xuất khẩu lúa gạo đã biến khu vực này thành một thành phố sầm uất độc lập.

Năm 1879, chính quyền thực dân Pháp chính thức công nhận và thành lập “Thành phố Chợ Lớn” (Ville de Cholon), song song và nằm ngay cạnh Thành phố Sài Gòn (Ville de Saigon). Hai thành phố này, một bên là trung tâm hành chính - chính trị (Sài Gòn), một bên là trung tâm thương mại - sản xuất (Chợ Lớn), tồn tại độc lập cho đến tận năm 1931.

Nhận thấy sự mở rộng và hòa quyện không thể tách rời của hai đô thị, tổng thống Pháp đã ký sắc lệnh sáp nhập hai thành phố thành một khu hành chính chung gọi là “Khu Sài Gòn - Chợ Lớn”. Kể từ đó, Chợ Lớn chuyển từ tên gọi của một thành phố trở thành danh xưng của một khu vực đô thị trọng điểm.

Sẽ là thiếu sót nếu nhắc đến Chợ Lớn mà không nhắc đến chợ Bình Tây. Chợ Lớn ban đầu do người Hoa lập ra, được cho là nằm ở khu vực Bưu điện Quận 5 ngày nay, trải qua hàng trăm năm đã trở nên chật chội và xuống cấp.

Đến những năm 1920, Quách Đàm, một thương gia người Hoa xuất chúng, làm giàu từ nghề thu mua lúa gạo, đã bỏ tiền túi mua một vùng đầm lầy rộng lớn ở khu vực Bình Tây, san lấp và cho xây dựng một ngôi chợ hoàn toàn mới. Ngôi chợ này mang đậm phong cách kiến trúc Á Đông với mái ngói lưu ly, tháp lầu hình bát giác, nhưng lại áp dụng kỹ thuật xây dựng bê tông cốt thép hiện đại của phương Tây.

Khi Chợ Bình Tây khánh thành vào năm 1928, các tiểu thương từ khu chợ cũ đã tấp nập dời về đây buôn bán. Người dân thời đó bắt đầu gọi chợ Bình Tây là “chợ Lớn Mới”. Theo dòng chảy của thời gian, từ “Mới” dần rụng đi và chợ Bình Tây ngày nay chính là hình ảnh biểu tượng mang tính vật lý rõ nét nhất mỗi khi người ta nhắc đến địa danh “Chợ Lớn”.

Chợ Lớn là một cái tên không mang tính hoa mỹ hay trừu tượng, nhưng lại chứa đựng sức nặng của hàng thế kỷ lịch sử. Nó không chỉ đơn giản là câu chuyện về kích thước vật lý của một nơi buôn bán, mà là minh chứng sống động cho khát vọng sinh tồn, tài năng thương mại và sự giao thoa văn hóa hài hòa, bền chặt giữa cộng đồng người Việt và người Hoa trên mảnh đất phương Nam trù phú.