Đằng sau hàng chục nghìn đơn kẹo của một gian hàng trên TikTok

Báo Sức khỏe & Đời sống nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng Candy&Shop, chuyên bán các loại kẹo được giới thiệu là nhập khẩu trên TikTok.

Theo nội dung phản ánh, cửa hàng này giới thiệu mua các sản phẩm mang thương hiệu Trolli, Haribo, Amos..., sau đó thực hiện sang chiết, chia nhỏ, đóng gói lại thành các gói nhỏ để bán cho khách.

Tuy nhiên, các sản phẩm sau khi đóng gói lại chưa thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định, như đơn vị chịu trách nhiệm, nguồn gốc, xuất xứ hoặc các thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Việc này đặt ra câu hỏi về khả năng truy xuất nguồn gốc, quyền lợi người tiêu dùng và việc tuân thủ các quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Tài khoản TikTok Candy&Shop (@minhvu.ng4) có 14,9 nghìn lượt theo dõi và 91,3 nghìn lượt thích (ảnh chụp màn hình).

Gần 15.000 người theo dõi, bán nhiều loại kẹo

Qua ghi nhận của phóng viên, tính đến ngày 4/7, tài khoản TikTok Candy&Shop (@minhvu.ng4) có 14,9 nghìn lượt theo dõi và 91,3 nghìn lượt thích.

Trong đó, sản phẩm "Kẹo Dẻo Chip Chip Mix" hiển thị đã bán 20,9 nghìn đơn; sản phẩm "Kẹo Dẻo Mix Tự Chọn" hiển thị đã bán 13,5 nghìn đơn; sản phẩm "Kẹo dẻo nhân chảy Amos" hiển thị đã bán 201 đơn. Ngoài ra, cửa hàng còn kinh doanh sản phẩm khác như bánh Antonelli Croissant, Kinder Happy Hippo...

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, tài khoản này thường xuyên tổ chức các phiên livestream bán hàng, nhiều buổi phát trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, tư vấn và chốt đơn ngay trên buổi live.

Người tự giới thiệu tên Vũ thường xuyên xuất hiện trong các phiên livestream bán hàng và được cho là chủ Candy&Shop (ảnh chụp màn hình).

Qua tìm hiểu, ngoài việc kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, cơ sở này còn bán hàng trực tiếp cho khách. Khách chỉ cần gọi đến số điện thoại 033265xxx có trên bao bì của sản phẩm, loại kẹo cần mua và số lượng, người bán tự giới thiệu tên Vũ (người xuất hiện trong các phiên livestream bán hàng và được cho là chủ Candy&Shop) sẽ gửi hàng cho khách hoặc hẹn khách đến gần địa chỉ số 6, ngách 72, ngõ 35 Ngô Thì Sỹ, Hà Đông, Hà Nội để nhận hàng. Khi gửi hàng, người bán cũng không xuất hóa đơn cho khách.

Theo thông tin từ người tự giới thiệu tên Vũ, các sản phẩm của cửa hàng là kẹo của những thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức. Tuy nhiên, khi đến tay một số khách hàng, trên bao bì sản phẩm chỉ thể hiện tên sản phẩm "Kẹo dẻo Trolli Mix", được đóng gói lại từ bao bì gốc chính hãng Trolli. Sản phẩm ghi xuất xứ chung chung là Đức, đồng thời nêu nơi sản xuất là Nhà máy sản xuất kẹo dẻo Trolli thuộc hệ thống sản xuất của Trolli từ năm 2001, tại Fulong Industrial Zone, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou, China. Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất (các lô sản xuất 4-5/2026). Trên bao bì phóng viên ghi nhận không thể hiện thông tin về đơn vị nhập khẩu, nơi đóng gói, đơn vị phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm...

Thậm chí, theo thông tin bạn đọc phản ánh, gần đây khi giao sản phẩm cho khách hàng, cửa hàng chỉ cho kẹo vào trong túi zip, không hề có nhãn mác.

Hình ảnh bao bì sản phẩm PV mua tại Candy&Shop. Ảnh: Quỳnh Mai.

Chủ shop mới đang hoàn thiện hồ sơ?

Nhằm bảo đảm thông tin khách quan, đa chiều, phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống đã gửi nội dung làm việc đến người tên Vũ nêu trên.

Tại nội dung làm việc, PV đề nghị người này cung cấp thông tin, làm rõ một số vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở, với những nội dung cụ thể như: Cơ sở có đăng ký kinh doanh đối với hoạt động mua bán thực phẩm hay không; nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm đang kinh doanh và việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Đồng thời, phóng viên cũng đề nghị làm rõ địa điểm thực hiện việc sang chiết, chia nhỏ, đóng gói lại sản phẩm; quy trình thực hiện có đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm hay không; sản phẩm sau khi đóng gói lại đã được ghi nhãn theo đúng quy định của pháp luật hay chưa; lý do trên bao bì chưa thể hiện đầy đủ các thông tin về đơn vị chịu trách nhiệm, nguồn gốc, xuất xứ, số lô sản xuất và thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc...

Phản hồi lại phóng viên, người tên Vũ cho biết, hiện cơ sở đang phối hợp, làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống hồ sơ pháp lý theo đúng quy định hiện hành.

"Sau khi hoàn tất hồ sơ, em sẽ chủ động liên hệ lại và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến các nội dung chị nêu trong văn bản làm việc", người này phản hồi.

Phiên live mới nhất của Candy&Shop vào ngày 2/7 vừa qua.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Hà Đông cho biết, sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của Báo Sức khỏe & Đời sống, địa phương đã tổ chức kiểm tra cơ sở theo quy định.

Kết quả kiểm tra và các nội dung liên quan sẽ được tổng hợp, sau đó có văn bản chính thức gửi Báo Sức khỏe & Đời sống.

Báo Sức khỏe & Đời sống sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng và thông tin tới bạn đọc khi có kết quả xác minh chính thức.

Theo khoản 1 Điều 42 Nghị định 37/2026/NĐ-CP, nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện bằng tiếng Việt các nội dung gồm: Tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và quy định pháp luật liên quan.

Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chưa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung theo quy định tại điểm này.

Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện bằng nhãn vật lý có các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan: Tên hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định này.

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc bổ sung nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt theo quy định tại khoản 1 Điều này trước khi đưa hàng hóa vào lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, khoản 8 Điều 44 Nghị định 37/2026/NĐ-CP quy định hàng hóa chỉ thực hiện việc san chia, sang chiết để đóng gói, đóng chai khi được tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa cho phép bằng văn bản và phải bảo đảm chất lượng như công bố của nhà sản xuất trên nhãn gốc.

Hàng hóa được san chia, sang chiết, nạp để đóng gói, đóng chai trên nhãn hàng hóa phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đóng gói, đóng chai và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa.

Bên cạnh yêu cầu về nhãn hàng hóa, việc san chia, sang chiết thực phẩm còn phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Điều 19 Luật An toàn thực phẩm quy định cơ sở kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nguồn nước; có biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; người trực tiếp kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm... Điều 20 Luật An toàn thực phẩm quy định việc bảo quản thực phẩm phải bảo đảm duy trì chất lượng, không để thực phẩm bị ô nhiễm hoặc biến đổi làm ảnh hưởng đến an toàn của sản phẩm...

Thạc sĩ, luật sư Hoàng Thị Hương Giang - Đoàn luật sư TP. Hà Nội.