Chốt giá vàng hôm nay ngày 13/7 đồng loạt giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 148,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/7, giá vàng trong nước ngày 13/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 13/7, đồng loạt giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/7, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143 –146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,4 – 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/7 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 53 USD/ounce, xuống mức 4.066 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.113 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá trong phiên giao dịch đầu tuần, xuống vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi vừa chịu áp lực từ đồng USD mạnh, lãi suất duy trì ở mức cao, vừa được hỗ trợ bởi những bất ổn địa chính trị kéo dài. Xu hướng trong ngắn hạn vì vậy vẫn chưa rõ ràng khi các yếu tố tác động đang liên tục thay đổi.

Sau nhịp tăng mạnh thiết lập đỉnh lịch sử hồi đầu năm, thị trường vàng đã bước vào chu kỳ điều chỉnh với biên độ dao động lớn hơn. Việc nhiều tổ chức tài chính điều chỉnh giảm kỳ vọng giá vàng trong những tháng cuối năm cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng.

Về dài hạn, các yếu tố như bất ổn địa chính trị, nợ công toàn cầu và nhu cầu tích trữ vàng của ngân hàng trung ương vẫn là những lực đỡ quan trọng. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường đang tái cân bằng, việc phân bổ vốn hợp lý và quản trị rủi ro vẫn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.066 USD/ounce (tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 13/7, giá vàng ngày 14/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.