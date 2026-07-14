Một héc-ta đút túi 1,6 tỷ, nông dân xã Bình Mỹ ở TPHCM làm giàu từ "rau nhà nghèo" chuẩn VietGAP

Từ trồng rau muống nước thả nổi đến "chiếc thẻ căn cước" đạt tiêu chuẩn VietGAP

Xã Bình Mỹ (địa phận huyện Củ Chi cũ) từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ", "vựa rau" khổng lồ lớn nhất của TP.HCM.

Sau cột mốc sáp nhập đơn vị hành chính vào ngày 1/7/2025 (hợp nhất 3 xã Bình Mỹ, Trung An và Hòa Phú), diện tích trồng rau muống nước tập trung tại địa phương vẫn được duy trì vững vàng ở mức 276 ha, chủ yếu tập trung tại khu vực Bình Mỹ cũ và cung ứng ra thị trường khoảng 23.000 tấn mỗi năm.

Trồng rau muống nước ở Bình Mỹ. Ảnh: T.Đ

Thế nhưng, câu chuyện của rau muống Bình Mỹ hôm nay đã không còn là câu chuyện của những luống rau "thả nổi" phập phồng như trước.

Một cuộc lột xác ngoạn mục hướng đến sự an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng đang diễn ra mạnh mẽ trên từng bờ ruộng.

Hiện, xã Bình Mỹ có khoảng 200 hộ trồng rau muống nước, trong đó 118 hộ được chứng nhận đạt chuẩn VietGAP với diện tích khoảng 110ha.

Theo chân những nông dân ra đồng, chúng tôi mới hiểu quy trình để có được một bó rau muống nước mềm mượt, sáng đẹp không hề đơn giản.

Đó là một hành trình nghiêm ngặt: từ việc ghi chép sổ sách nhật ký đồng ruộng, lưu trữ hồ sơ, đến việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh hợp lý, chỉ dùng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và tuyệt đối tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Sự chuyển dịch bài bản này chính là câu trả lời đanh thép trước yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng đô thị.

Học tập mô hình trồng rau muống nước ở Bình Mỹ. Ảnh: T.Đ

Sự thay đổi tư duy sản xuất từ truyền thống sang chuẩn hóa không nằm trên giấy tờ, mà đã biến thành quả ngọt hiện hữu qua từng mùa vụ.

Trồng rau muống cao cấp thu tỷ đồng/ha

Nếu như tại các chợ truyền thống, giá rau muống nước chỉ dao động 15.000 – 25.000 đồng/kg, thì những bó rau muống chuẩn VietGAP được sơ chế sạch sẽ, đóng gói chỉn chu khi bước vào hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch có mức giá 55.000 – 60.000 đồng/kg. Giá trị cọng rau đã tăng lên từ 2,4 đến gần 3,7 lần, mở toang cánh cửa bước vào phân khúc thị trường cao cấp.

Mức chênh lệch ấn tượng này chính là động lực thúc đẩy những con số "biết nói". Với năng suất đạt 20 - 24 tấn/ha/vụ và thu hoạch đều đặn 10 - 12 vụ mỗi năm, một héc-ta rau muống nước VietGAP có thể mang lại doanh thu ấn tượng lên tới 1,650 tỷ đồng/năm.

Lão nông Nguyễn Văn Năm, người có hơn 10 năm gắn bó với cây rau muống nước tại xã Bình Mỹ, phấn khởi chia sẻ: "Hồi trước làm theo kiểu truyền thống, tới mùa thu hoạch cứ phập phồng lo thương lái ép giá.

Từ ngày vào tổ hợp tác, trồng theo chuẩn VietGAP, tuy sổ sách ghi chép có hơi cực nhưng rau làm ra bao nhiêu được thu mua hết bấy nhiêu. Giá cả ổn định, cọng rau lại sáng đẹp, an toàn nên chúng tôi an tâm bám ruộng, thu nhập khá hơn hẳn".

Không chỉ những nông dân cựu trào, làn sóng VietGAP còn giữ chân và làm giàu cho cả những người con từ phương xa đến lập nghiệp.

Anh Trần Văn Kiên, người rời Bắc Giang vào Bình Mỹ thuê 8.000m² đất trồng rau muống nước suốt chục năm qua, lật giở ký ức về những ngày đầu gian khó khi thị trường còn nhập nhằng giữa rau sạch và rau sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ Khuyến nông địa phương, anh mạnh dạn chuyển sang mô hình VietGAP.

Thu mua rau muống. Ảnh: T.Đ

“Giờ, mỗi ngày tôi thu hoạch đều đặn 500kg rau cung cấp cho siêu thị và các chợ đầu mối, bỏ túi khoản lãi ròng gần 20 triệu đồng mỗi tháng”, anh Kiên thổ lộ.

Theo UBND xã Bình Mỹ, TPHCM, trong định hướng phát triển đến năm 2030, xã Bình Mỹ mới với mô hình xã sinh thái ven sông Sài Gòn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế vùng sản xuất rau muống tập trung, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi sang chuẩn VietGAP.

Những hiệu ứng tích cực này đang tạo ra bước đi vững chắc, giúp nông dân TP.HCM không chỉ sống tốt với nghề mà còn làm giàu bền vững từ chính sản vật thân quen của quê hương.