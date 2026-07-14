Haaland và đồng đội xách loạt túi hiệu khi về nước

Hôm 13/7, cầu thủ cùng các đồng đội trở về quê nhà, sau khi dừng bước trước tuyển Anh tại tứ kết. Theo Vogue, anh đáp xuống sân bay Oslo với nhiều món đồ mới, trong đó có chiếc túi tote của Dolce & Gabbana. Mẫu túi làm từ vải canvas màu kem, điểm nhấn là các phần da cá sấu màu đỏ đô, mới ra mắt trên sàn diễn ở Milan, Italy, vài tháng trước.

Haaland còn gây chú ý khi ôm một con gấu mèo bông, được mua tại cửa hàng Wild Bill’s Western ở Dallas, Texas. Tại đây, anh còn sắm thêm mũ, giày và một chiếc áo phông in dòng chữ: "Y’all Can Kiss My Dallas".

Trên trang Instagram của đội tuyển Na Uy, hình ảnh Haaland khiến nhiều fan thích thú. Một số người hâm mộ Mỹ bình luận: "Chắc chắn cậu ấy rất thích món quà lưu niệm đến từ Texas". Nhiều fan cảm ơn anh vì đã cống hiến hết mình ở World Cup, mang lại niềm vui nhờ những hình ảnh hài hước. Ảnh: AP

Haaland là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất mùa World Cup năm nay, gây sốt với người hâm mộ toàn cầu nhờ nhiều video ghi lại các biểu cảm hài hước. Người dùng mạng xã hội đã biến những hình ảnh của Haaland thành kho ảnh chế, so sánh anh với chú mèo trong phim Tom và Jerry. Video ghi lại cảnh Haaland chạy nước rút trên sân cỏ, người rướn về phía trước, được chia sẻ khắp mạng xã hội. Mái tóc dài vàng buộc đuôi ngựa nửa chừng của anh cũng trở thành đề tài được quan tâm.

Erling Haaland, 26 tuổi, sinh tại Leeds, Anh. Anh đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Manchester City và đội tuyển quốc gia Na Uy. Haaland là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, với bảng thành tích dài, như Chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển quốc gia Na Uy, Cầu thủ xuất sắc 2023 của UEFA, Kỷ lục ghi bàn một mùa giải Ngoại hạng Anh. Ở World Cup năm nay, anh là một trong số cầu thủ tỏa sáng với tốc độ nhanh, khả năng dứt điểm tốt.

Antonio Nusa khoác túi Louis Vuitton Speedy P9. Dòng túi dành cho cả nam lẫn nữ, được nhiều sao quốc tế yêu thích. Anh 21 tuổi, là một trong những sao trẻ sáng giá của đội.

Đội trưởng Martin Ødegaard dùng túi da đan thủ công của Bottega Veneta. Anh 28 tuổi, là người kiến tạo nhiều bàn thắng.

Hậu vệ Julian Ryerson dùng vali DB - dòng vali cao cấp nổi tiếng của Na Uy, đeo túi du lịch của Louis Vuitton.

Tiền vệ Andreas Schjelderup xách túi Louis Vuitton cỡ lớn, màu xanh ngọc. Anh 22 tuổi, là người mở tỷ số trong trận tứ kết gặp đội tuyển Anh.

Orjan Nyland, thủ môn của đội toát lên vẻ cổ điển với túi Louis Vuitton.

Na Uy có giải đấu thành công khi lần đầu vào tứ kết. Đội tuyển đến từ quốc gia chỉ có khoảng 5,5 triệu dân, lần đầu dự World Cup sau 28 năm, đã đánh bại Brazil - đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Hiện giải đấu còn bốn đội, hai cặp đá bán kết gồm Pháp - Tây Ban Nha và Anh - Argentina.