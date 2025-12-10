Đồng yên lao dốc trước thềm cuộc họp Fed: Điều gì đang xảy ra với thị trường tiền tệ toàn cầu?

Đồng yên giao dịch quanh mức 156,82 yên đổi 1 USD vào sáng thứ Tư, sau khi giảm thêm 0,6% trong phiên trước dù không có biến động bất thường nào trên thị trường. Yên cũng rơi xuống mức thấp kỷ lục so với euro và hầu như không phục hồi trong phiên mới.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính nằm ở chênh lệch lãi suất quá rộng giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác. Lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ gần đây tăng lên, trong khi Nhật Bản vẫn duy trì mức lãi suất cực thấp. Điều này khiến đồng yên trở thành “tài sản bị bán tháo” trong mắt giới đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, thị trường lo ngại các gói kích thích tài khóa mới của Nhật Bản có thể tiếp tục gây sức ép lên triển vọng chính sách của BOJ, khiến việc tăng lãi suất trở nên khó đoán hơn.

Nhà đầu tư đang đặt cược điều gì từ BOJ trong tuần tới?

Giới phân tích kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất, nhưng trọng tâm nằm ở những tín hiệu định hướng mà Thống đốc Kazuo Ueda đưa ra về lộ trình chính sách trong thời gian tới. Mức lãi suất siêu thấp của Nhật Bản hiện vẫn là một trong những mức thấp nhất thế giới, tạo ra khoảng cách lớn so với Mỹ, châu Âu hay Australia.

Sự bất định gia tăng khi Nhật Bản cân nhắc thêm các biện pháp tài khóa mở rộng. Điều này khiến sự điều chỉnh chính sách tiền tệ trở nên phức tạp hơn, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát ở nhiều nền kinh tế phát triển khác vẫn chưa được kiểm soát.

Mặt khác, các dòng tiền giao dịch gần đây cho thấy nhu cầu mua euro/yên và AUD/yên (Australia) đang tăng, cho thấy thị trường tiếp tục đặt cược vào kịch bản yên yếu hơn trong ngắn hạn.

Thị trường toàn cầu đang hướng sự chú ý vào điều gì?

Ngay trước cuộc họp Fed, đồng USD giữ vững khi nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong lần họp này. Chỉ số USD Index đứng ở mức 99,23 - cho thấy sự ổn định tương đối so với rổ sáu đồng tiền chính.

Tuy nhiên, trọng tâm thật sự của thị trường sẽ nằm ở phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell và “biểu đồ dot plot”, đặc biệt là dự báo mức cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Trong nhiều cuộc họp gần đây, Powell thường đưa ra thông điệp “không hoàn toàn trùng khớp” với quyết định chính sách, khiến thị trường nhiều lần biến động mạnh ngay sau họp báo.

Song song đó, kỳ vọng về tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai đang được điều chỉnh lại do kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sự ổn định và lạm phát còn dai dẳng.

Các đồng tiền khác đang diễn biến ra sao?

Đồng euro dao động quanh mức 1,1625 USD, trong khi bảng Anh nhích nhẹ lên 1,3301 USD. Đồng AUD tăng lên 0,6643 USD, gần mức cao nhất ba tháng nhờ bình luận cứng rắn từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia về nguy cơ lãi suất có thể tiếp tục tăng nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Ngược lại, đồng NZD giảm nhẹ còn 0,5776 USD, cho thấy mức phân hóa rõ rệt giữa các đồng tiền châu Đại Dương khi chính sách tiền tệ của mỗi nước đi theo hướng khác nhau.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ mới công bố cho thấy số vị trí tuyển dụng tăng nhẹ trong tháng 10, củng cố quan điểm rằng kinh tế Mỹ vẫn đủ khỏe để Fed không cần “vội vàng” hạ lãi suất sâu và nhanh trong năm tới.