Đồng yên Nhật bất ngờ tăng sau một lời nói

Đồng yên tăng trở lại sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố chính phủ có thể can thiệp nếu thị trường xuất hiện các biến động “quá mức và mang tính đầu cơ”. Tuyên bố này lập tức khiến giới giao dịch cảnh giác trước khả năng Tokyo mua yên để nâng giá đồng nội tệ.

Theo chuyên gia Lee Hardman (MUFG), mức độ cảnh báo lần này “mạnh hơn những phát biểu gần đây”, qua đó hỗ trợ tạm thời cho đồng yên.

Nhờ hiệu ứng tâm lý, yên tăng 0.4% lên 156,82 yên đổi 1 USD, dù vẫn gần mức đáy 10 tháng và dự kiến mất 1,5% trong cả tuần.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong sáu tuần khi nhà đầu tư phân vân liệu Fed có giảm lãi suất vào tháng tới hay không.

Số liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ công bố muộn cho thấy bức tranh thị trường lao động “nửa sáng nửa tối”, không đủ để thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams rằng Fed “vẫn có thể hạ lãi suất trong ngắn hạn” đã khiến thị trường tăng đặt cược.

Tính đến ngày 22/11, giới giao dịch đánh giá khả năng Fed hạ lãi suất tháng 12 ở mức khoảng 60%, tăng mạnh so với 30% chỉ vài giờ trước đó.

Euro đứng ở 1,1517 USD và dự kiến giảm 0,9% trong tuần, dù số liệu PMI sơ bộ cho thấy kinh tế khu vực đồng euro tăng trưởng ổn định.

Bảng Anh giảm còn 1,3078 USD khi nhà đầu tư chờ đợi ngân sách mới của Anh. Đồng AUD và NZD đều đi xuống hơn 1% trong tuần do tâm lý né rủi ro.

Chỉ số đồng USD (DXY) dao động quanh đỉnh 5,5 tháng, ở mức 100,19 điểm. Trên thị trường tiền số, Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, còn 80.553 USD.

Điều gì khiến đồng yên suy yếu thời gian qua?

Tâm điểm của thị trường ngoại hối tuần này xoay quanh đồng yên, vốn liên tục giảm kể từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi được bầu làm chủ tịch đảng cầm quyền ngày 4/10. Giới đầu tư lo ngại vị thế tài khóa của Nhật Bản ngày càng xấu đi khi chính phủ đẩy mạnh chi tiêu.

Ngay trong ngày 22/11, nội các của bà Takaichi thông qua gói kích thích trị giá 21,3 nghìn tỷ yên (135,4 tỷ USD), khiến áp lực giảm giá càng lớn. Yên đã mất khoảng 6% kể từ đầu tháng 10 đến nay.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ Nhật Bản phải can thiệp trở lại là “rõ ràng”. Tuy nhiên, theo ông Vishnu Varathan (Mizuho), các động thái can thiệp nếu có sẽ chỉ “mang tính chớp nhoáng”, như “gờ giảm tốc” chứ không phải “barie” thực sự.

Nhật Bản từng can thiệp thị trường ra sao?

Tokyo từng chi 5,53 nghìn tỷ yên (gần 37 tỷ USD) vào tháng 7/2024 để cứu đồng yên khỏi mức thấp nhất trong 38 năm. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ kéo dài ngắn hạn.

Hiện tại, yên tiếp tục mất giá so với euro, dao động quanh mức thấp nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu ra đời. Phiên cuối tuần, euro giảm 0,5% nhưng vẫn đứng ở mức cao 180,61 yên.

Tình thế hiện nay khiến áp lực can thiệp tiếp tục lớn dần, dù chi phí và hiệu quả vẫn là dấu hỏi.