Đồng USD hạ nhiệt trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Chỉ số USD, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền lớn khác, giảm 0,2% xuống 98,906, gần mức thấp nhất trong 5 tuần. Euro nhích nhẹ 0,1% lên 1,1651 USD. Giới đầu tư hiện đang định giá gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần tới, với hai lần giảm thêm có thể xảy ra vào năm tới. Theo Antonio Ruggiero, chiến lược gia FX & vĩ mô tại Convera, các dữ liệu thị trường lao động Mỹ “mềm” gần đây giúp làm rõ rằng mức kỳ vọng cắt giảm 90% có thể đã hơi quá mức, đồng thời cho thấy USD đang có dấu hiệu được coi là định giá cao so với các đồng tiền chính.

Đồng bạc xanh giảm trước thềm cuộc họp Fed

Báo cáo PCE Price Index (chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân) tháng 9 tăng 0,3%, giữ nguyên so với tháng 8, trong khi chỉ số lõi (không tính thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%. Ngoài ra, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đầu tháng 12 cải thiện nhưng không đủ mạnh để kéo USD tăng trở lại. Thị trường cũng cân nhắc khả năng Kevin Hassett, cố vấn kinh tế Nhà Trắng, có thể trở thành Chủ tịch Fed, điều này có thể khiến Fed có xu hướng “diều hâu mềm” hơn, tạo áp lực giảm nhẹ lên đồng USD.

Đồng yên Nhật (JPY) ổn định quanh 155,15/USD, sau khi kỳ vọng tăng lãi suất từ Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) hỗ trợ mạnh trước đó. Bảng Anh (GBP) tăng 0,2% lên 1,335 USD, gần mức cao 6 tuần. Bitcoin tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, mất 1% xuống 90.975 USD. Tuần tới, hàng loạt quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn như Fed, RBA, BoC, SNB, BOJ và ECB sẽ tiếp tục tạo biến động cho thị trường ngoại hối và tài sản rủi ro.