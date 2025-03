Yên Nhật đạt mức cao nhất trong 5 tháng khi đồng USD suy yếu

Đồng yên Nhật tăng mạnh

Trong phiên giao dịch thứ Ba, đồng yên Nhật đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng, nhờ vào sự suy yếu của đồng USD trước những lo ngại về suy thoái kinh tế tại Mỹ. Tỷ giá USD/JPY – thước đo số yên cần để đổi một USD – đã giảm xuống 146,45 yên/USD vào thứ Ba. Tính đến 04:07 GMT, tỷ giá giao dịch ở mức 147,11 yên/USD, giảm 0,1% so với phiên trước đó. Đây là mức thấp nhất của đồng USD so với yên Nhật kể từ tháng 10/2024.

Sự mạnh lên của đồng yên không chỉ phản ánh xu hướng giảm giá của USD mà còn cho thấy các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản an toàn giữa bối cảnh thị trường đầy biến động.

Đồng USD đang chịu áp lực giảm giá mạnh, với chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của USD so với rổ tiền tệ chính – giảm 0,2%, còn 103,77 điểm. Từ đầu tháng 2 đến nay, USD đã mất hơn 3,5% giá trị. Tuần trước, đồng bạc xanh chạm mức thấp nhất trong hơn 3 tháng, do lo ngại về những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

Một cuộc khảo sát của Reuters cũng chỉ ra rằng rủi ro kinh tế đang gia tăng ở Mỹ, Canada và Mexico, khi các chính sách thuế của ông Trump làm gia tăng sự không chắc chắn đối với các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách.

Nỗi lo suy thoái kinh tế ảnh hưởng ra sao?

Lạm phát tại Mỹ vẫn là một vấn đề lớn, khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhiều khả năng sẽ duy trì lãi suất hiện tại thay vì nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này làm gia tăng mối lo suy thoái kinh tế không chỉ ở Mỹ mà còn lan rộng sang các đối tác thương mại quan trọng như Canada và Mexico.

Những yếu tố chính khiến thị trường lo lắng bao gồm: Chính sách thuế quan của ông Trump có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm tăng giá hàng hóa. Lãi suất cao kéo dài có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Thị trường tài chính biến động, khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái.

Những yếu tố này đã khiến USD giảm giá, làm tăng sức hấp dẫn của các loại tài sản an toàn như yên Nhật.

Dù đồng yên mạnh lên, nền kinh tế Nhật Bản cũng đang có dấu hiệu chậm lại. Văn phòng Nội các Nhật Bản vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP quý IV/2024 xuống 2,2% (tính theo năm), thấp hơn mức 2,8% được công bố trước đó.

Nguyên nhân chính là do chi tiêu hộ gia đình thấp hơn dự kiến, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước đang suy yếu. Tuy nhiên, bất chấp tăng trưởng chậm lại, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế.