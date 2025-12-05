Đồng USD ngắt chuỗi 9 ngày giảm giá; yên gần đạt mức cao nhất trong 2,5 tuần

USD tăng trở lại sau chuỗi giảm kéo dài

Đồng USD tăng 0,1% so với rổ tiền tệ, chốt gần mốc 99,02 – qua đó có khả năng chấm dứt chuỗi 9 ngày giảm liên tiếp. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn đang lình xình quanh đáy 5 tuần và mất khoảng 9% giá trị từ đầu năm đến nay.Thị trường hầu như đã định vị cho một đợt cắt giảm lãi suất khi Fed nhóm họp vào tuần sau. Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà giao dịch đang đặt cược gần 90% khả năng Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm.

Giới phân tích nhận định nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ không đưa ra thông điệp quá "diều hâu" trong cuộc họp tới, dù số liệu lao động Mỹ gần đây cho thấy lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm.

Ngoài kỳ vọng Fed giảm lãi suất, thị trường còn theo dõi sát khả năng Nhà Trắng lựa chọn ông Kevin Hassett – cố vấn kinh tế Tổng thống – trở thành Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5 năm sau. Nếu được bổ nhiệm, ông Hassett được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc hạ lãi suất mạnh hơn nữa, một kịch bản có thể khiến đồng USD chịu áp lực giảm dài hạn.

Dù vậy, một bộ phận nhà đầu tư vẫn thận trọng và chưa dám đặt cược mạnh vào xu hướng giảm của USD. Một số chuyên gia cảnh báo rằng mức độ "bi quan" hiện nay đối với đồng bạc xanh có thể khó duy trì sang đầu năm 2026.

Diễn biến của đồng yên và các đồng tiền lớn khác

Đồng yên Nhật tăng 0,2% lên mức 155,015 JPY/USD, tiến sát đỉnh 2,5 tuần trong bối cảnh giới chức Nhật Bản có khả năng nâng lãi suất trong tháng này. Ba quan chức Chính phủ Nhật cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang nghiêng về phương án tăng lãi suất vào tháng 12, dù lộ trình sau đó vẫn còn nhiều bất định.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng áp lực giảm giá đối với yên vẫn hiện hữu do BOJ vẫn thận trọng, chênh lệch lãi suất Mỹ – Nhật còn rộng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản chịu sức ép tăng.

Ngoài ra, đồng bảng Anh giảm nhẹ 0,2% xuống 1,3333 USD nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất kể từ cuối tháng 10 nhờ dữ liệu kinh tế được điều chỉnh tích cực. Bitcoin – sau hai phiên tăng hơn 8% – cũng điều chỉnh 1,7% về 92.142 USD.