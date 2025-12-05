Giá đồng tăng đến bao giờ?

Goldman Sachs cho rằng đà tăng của giá đồng không bền vững

Goldman Sachs nhận định phần lớn mức tăng gần đây của đồng dựa trên kỳ vọng thị trường sẽ khan hiếm trong tương lai, thay vì phản ánh nền tảng cung cầu thực tế. Ngân hàng dự báo mức “vượt đỉnh” trên 11.000 USD/tấn khó được duy trì.

Giá đồng đã leo lên kỷ lục 11.540 USD/tấn trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) trong bối cảnh lo ngại tình trạng siết cung toàn cầu, đặc biệt khi doanh nghiệp đẩy mạnh vận chuyển đồng vào Mỹ trước thời điểm áp thuế. Cảnh báo về “đứt gãy nguồn cung cực đoan” từ Mercuria tuần trước càng làm thị trường nóng hơn.

Dù vậy, Goldman cho rằng kho dự trữ ở ngoài Mỹ khó rơi vào mức “cực kỳ thấp” nếu thị trường điều chỉnh bằng cách tăng phí khu vực và thắt chặt chênh lệch giá trên LME. Theo tính toán của ngân hàng, nhu cầu năm nay sẽ thấp hơn nguồn cung khoảng 500.000 tấn và sẽ chưa xuất hiện tình trạng thiếu đồng toàn cầu trước năm 2029.

Triển vọng cung - cầu đồng trong vài năm tới

Goldman nâng dự báo giá đồng trong nửa đầu năm sau, đồng thời cho rằng thương mại xoay quanh mức thuế Mỹ sẽ hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường vẫn còn dư địa cung đáng kể.

Ngân hàng dự báo mức dư cung năm 2026 chỉ còn khoảng 160.000 tấn – tiến gần trạng thái cân bằng hơn nhưng chưa tạo ra thiếu hụt. Với bức tranh này, giá đồng nhiều khả năng bị “ghìm” trong vùng 10.000–11.000 USD/tấn vào năm 2026.

Dù xuất hiện các sự cố tại nhiều mỏ khai thác lớn kéo dài đến năm 2026, nhu cầu đồng toàn cầu thời gian gần đây lại chậm lại. Điều này làm giảm áp lực lên cung, dù ngành năng lượng xanh vẫn là điểm sáng của thị trường.

Thị trường phản ứng thế nào trước các dự báo trái chiều?

Giá đồng trên LME tiếp tục nhích 0,1% lên 11.498 USD/tấn, nâng mức tăng từ đầu năm lên 31%. Cổ phiếu các doanh nghiệp khai khoáng châu Á – Thái Bình Dương cũng tăng theo, như CMOC Group (Hong Kong) tăng 6% và Capstone Copper (Úc) tăng tới 8,2%.

Trái ngược với Goldman, một số tổ chức vẫn duy trì quan điểm lạc quan. Ông Li Xuezhi, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Chaos Ternary Futures, cho rằng “đợt tăng mới chỉ bắt đầu”. Việc lượng lớn đồng rút khỏi kho LME hôm thứ Tư đã làm dấy lên lo ngại tức thời về siết cung, hỗ trợ đà tăng giá.

Tuy nhiên, giá đồng lâu nay vốn nổi tiếng với những dự báo “hứa hẹn nhưng khó thành hiện thực”. Bên cạnh đó, tiêu thụ đồng tại Trung Quốc – thị trường then chốt, đã giảm mạnh trong những tháng gần đây. Goldman ước tính nhu cầu tại Trung Quốc sẽ giảm gần 8% trong quý IV/2024, trước khi phục hồi nhẹ 2,8% vào năm sau.