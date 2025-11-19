Đồng USD tăng cao kỷ lục, yên Nhật lao dốc: Điều gì đang xảy ra?

Đô la Mỹ chạm mức cao nhất trong 9 tháng rưỡi so với yên Nhật, đạt khoảng 155,58 yen/USD. Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda có thể tăng lãi suất, nhưng Thủ tướng Sanae Takaichi phản đối và kêu gọi phối hợp với chính phủ để kích thích kinh tế.

Các nhà phân tích nhận định chính sách chi tiêu mạnh tay kiểu “Abenomics” (Chính sách kinh tế Abe) của Takaichi tạo áp lực lên yên, khiến đồng tiền Nhật mất đi vai trò trú ẩn an toàn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Barclays khuyến nghị nắm giữ dài hạn đô la so với yên, nhờ sự bất ổn chính sách và chi tiêu mạnh mẽ của Nhật.

Trong khi đó, Euro giảm 0,07% xuống còn 1,1584 USD, đồng franc Thụy Sĩ giao dịch ở mức 0,7990 USD. Trong khi đó, bitcoin tăng 1,5% lên 93.178 USD và ethereum tăng 4,7% lên 3.148 USD, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư vào các tài sản rủi ro và trú ẩn thay thế.

Rủi ro can thiệp ngoại hối từ Nhật có thể xảy ra không?

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ Nhật can thiệp vào thị trường ngoại hối đang tăng, nhưng các cảnh báo gần đây từ chính quyền Tokyo chưa chỉ ra hành động sắp tới. Bộ trưởng Tài chính Nhật, Satsuki Katayama, bày tỏ quan ngại về biến động tỷ giá.

Đồng thời, đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tiếp tục dốc hơn khi nhà đầu tư lo lắng về gói kích thích 23 nghìn tỷ yên của chính phủ Takaichi, với lợi suất trái phiếu 20 năm đạt mức cao nhất trong 26 năm. Điều này làm tăng sự bất ổn và áp lực lên yên trên thị trường quốc tế.

Dữ liệu kinh tế Mỹ có thể ảnh hưởng thế nào đến Fed và thị trường tiền tệ?

Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Năm, để đoán hướng đi tiếp theo của Fed. Thị trường gần đây lo ngại rằng thị trường lao động có thể yếu hơn số liệu chính thức, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng.

Các quan chức Fed đang tranh luận về khả năng giảm lãi suất. Thống đốc Christopher Waller ủng hộ giảm thêm, trong khi Phó Chủ tịch Philip Jefferson nhấn mạnh cần thận trọng. Thị trường tiền tệ hiện định giá xác suất giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới khoảng 51%, giảm so với 60% tuần trước.