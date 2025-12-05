Bỏ hàng chục triệu mua vàng thỏi online, nhận về hộp rỗng

Hộp nguyên vẹn, thỏi vàng “bốc hơi”, ai là kẻ trộm?

Cô Dai, một người dân ở Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc) vừa qua đã phải chịu một cú sốc lớn khi mua vàng online nhưng lại nhận về chiếc hộp trống không.

Được biết, cô mua một thỏi vàng nặng 20g với giá gần 18.780 NDT (68,3 triệu đồng) từ người bán tên Su. Sau khi nhận được thanh toán, cô Su đã gửi hàng ngay trong ngày. Cô nhớ mình đã tự chuẩn bị một hộp các tông nhỏ, và khi người giao hàng đến lấy, cô đã quay video toàn bộ quá trình vận chuyển.

Lúc đó, người giao hàng đã tải ảnh gói hàng lên hệ thống, nhưng không trực tiếp đóng gói và cô Su cũng không để ý. Gói hàng được gửi từ Tuyên Thành, An Huy đến Kim Hoa, Chiết Giang.

Trưa hôm sau, bưu kiện đã đến khu chung cư của cô Dai. Lúc đó không có ai ở nhà nên cô không thể trực tiếp ký nhận. Vì quen biết người giao hàng hay tới khu chung cư, lại có camera an ninh ở cổng, cô đã yêu cầu người giao hàng để bưu kiện trước cửa nhà mình.

Sau khi về đến nhà, cô Dai mở điện thoại ghi lại quá trình mở hộp. Sau khi bóc lớp bao bì, cô phát hiện bên trong chỉ có một hộp trang sức trống rỗng.

Điều đáng nói, không có dấu hiệu nào cho thấy hộp hay băng dính bị mở. Hộp đựng vàng cũng vẫn còn nguyên bên trong. May mắn là cô Dai có thói quen quay video khi mở gói hàng, nếu không cũng không thể giải thích hay khiếu nại với bên bán hàng và bên vận chuyển.

Sau đó, giám đốc chi nhánh công ty chuyển phát nhanh và nhân viên an ninh đã đến hiện trường để điều tra tình hình. Cô Su - người bán cũng đã hợp tác với công ty chuyển phát nhanh để điều tra sự việc.

Sau khi so sánh các video, cô Su phát hiện hộp đóng gói mà người mua nhận được không giống với hộp cô đã gửi. Sau đó, cô Su đã liên hệ với bên chuyển phát nhanh và được biết người giao hàng cảm thấy hộp carton đã chuẩn bị quá mỏng nên đã đổi sang hộp khác.

"Lúc đó, người giao hàng không hề nói với tôi về việc hộp đựng hàng đã được thay đổi. Sau đó, khi tôi phát hiện gói hàng bị mất, anh ấy mới nói với tôi rằng anh ấy đã đổi hộp khác", cô Su giải thích.

Cô Su cho biết mình đã bán vàng nhiều năm và luôn chọn công ty chuyển phát nhanh này và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quen thuộc. Tuy nhiên, vào ngày cô Dai nhận hàng, người chuyển phát nhanh thường làm việc cùng bà lại nghỉ phép, còn người tới lấy hàng là người mới.

"Vấn đề không phải là món đồ bị mất, chiếc hộp không bị mất mà là có người đã đánh cắp nó", cô Su nói.

Về phía cô Dai, cô đang lo lắng và bực bội vì kiện hàng đã bị thất lạc nhiều ngày mà vẫn chưa có tiến triển. Cô cũng chưa đạt được thỏa thuận bồi thường với công ty chuyển phát nhanh.

Cô Dai cũng chia sẻ thêm, cô rất thích mua vàng và đã từng mua bảo hiểm. Nhưng vì các giao dịch vàng luôn diễn ra được thuận lợi nên cô đã ngừng mua bảo hiểm. Cô không ngờ lại gặp phải chuyện này. Hiện tại, cô Dai hy vọng công ty chuyển phát nhanh có thể tìm thấy vàng hoặc bồi thường cho cô số tiền tương đương giá trị hàng.