Yên Nhật rơi áp sát mốc 155: Bộ Tài chính Nhật lập tức đưa ra cảnh báo nóng

Nhật Bản phát tín hiệu cảnh báo về đồng yên

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 12/11 cho biết chính phủ “đang theo dõi chặt chẽ” các biến động tiền tệ và sẵn sàng hành động khi cần thiết, trong bối cảnh đồng yên liên tục yếu đi so với đồng USD. Bà Katayama cho rằng thị trường đang chứng kiến “những biến động một chiều và quá nhanh”, đồng thời thừa nhận các tác động tiêu cực của việc đồng yên yếu đang ngày càng rõ ràng.

Phát biểu này được đưa ra khi đồng yên giảm xuống 154,79 yên/USD, sau đó phục hồi nhẹ lên quanh mức 154,64. Đây là vùng giá mà giới quan sát cho rằng Nhật có thể bắt đầu “can thiệp bằng lời nói” nhằm hạn chế tâm lý đầu cơ.

Ngưỡng nào có thể buộc Tokyo can thiệp thực sự vào thị trường?

Theo giới phân tích, mức 155 yên/USD là ngưỡng “nhạy cảm” vì chỉ còn cách vùng 160 yên – mức mà Nhật Bản từng can thiệp vào thị trường ngoại hối hồi tháng 7 năm ngoái. Khi đó, Tokyo đã bán USD để hỗ trợ đồng yên sau khi đồng tiền này rơi xuống mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ.

Lần này, sự suy yếu của đồng yên được cho là đến từ chính sách tiền tệ mềm mỏng kéo dài của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao tiếp tục nâng đỡ đồng USD. Việc chính phủ Mỹ chuẩn bị kết thúc giai đoạn đóng cửa cũng góp phần khiến nhà đầu tư tìm đến đồng bạc xanh, gây thêm sức ép cho yên Nhật.

Đồng yên yếu gây ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Nhật Bản?

Đồng yên giảm giá giúp hàng hóa xuất khẩu của Nhật rẻ hơn, nhưng cũng khiến chi phí nhập khẩu năng lượng, thực phẩm và nguyên liệu tăng cao, đẩy lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% của BOJ suốt hơn 3 năm qua. Bà Katayama cho biết chính phủ sẽ tung gói kinh tế mới để bù đắp tác động từ giá cả leo thang, đồng thời “đảm bảo hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến sử dụng gói kích thích đầu tiên trong nhiệm kỳ nhằm khởi động chiến lược tăng trưởng mới, tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm. Gói hỗ trợ này cũng được kỳ vọng sẽ bao gồm trợ cấp giảm hóa đơn điện mùa đông và giảm thuế xăng, nhằm xoa dịu lo ngại của cử tri trước chi phí sinh hoạt tăng cao.

Hiện chưa có con số chính thức, nhưng giới quan sát dự báo gói kích thích lần này sẽ lớn hơn năm ngoái, phù hợp với định hướng của bà Takaichi là theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng nhưng “có trách nhiệm”. Nhiều chuyên gia cho rằng việc kết hợp các biện pháp hỗ trợ tiêu dùng và ổn định tiền tệ có thể giúp Nhật Bản tìm lại cân bằng trong bối cảnh lạm phát kéo dài và áp lực tỷ giá ngày càng lớn.