Trung Quốc phát tín hiệu mạnh nhất kể từ 2022 nhằm kìm đà tăng của đồng nhân dân tệ

PBOC thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức 7,0733 NDT/USD – yếu hơn 164 điểm cơ bản so với ước tính của các nhà giao dịch và phân tích. Đây là mức chênh lệch lớn nhất kể từ tháng 2/2022, cho thấy ngân hàng trung ương đang chủ động làm chậm nhịp tăng giá của nhân dân tệ.

Các ngân hàng quốc doanh gần đây cũng liên tục mua vào USD để giảm đà lên giá của đồng nội tệ, một động thái thường chỉ xuất hiện khi Bắc Kinh lo ngại đồng tiền mạnh quá nhanh.

Theo chuyên gia kinh tế trưởng Lynn Song của ING, PBOC đang ưu tiên sự ổn định tỷ giá và phản ứng với tốc độ tăng giá tương đối nhanh của nhân dân tệ trong thời gian gần đây. Song cũng nhận định mức 7 NDT đổi 1 USD có thể sẽ không bị phá vỡ trong năm nay nhưng có khả năng diễn ra vào năm tới.

Vì sao Trung Quốc phải “giữ thăng bằng” khi đồng tiền lên giá?

PBOC đang đứng trước bài toán khó: một mặt, việc nhân dân tệ mạnh lên thể hiện niềm tin của thị trường khi dòng vốn quay lại và quan hệ Mỹ - Trung có dấu hiệu ấm dần; mặt khác, đồng tiền tăng giá quá nhanh có thể gây áp lực nặng nề lên các doanh nghiệp xuất khẩu.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc muốn duy trì tốc độ lên giá có kiểm soát – đủ để củng cố ổn định tài chính nhưng không làm suy yếu lợi thế thương mại. Nhân dân tệ gần đây liên tục tiến sát ngưỡng tâm lý 7 NDT/USD nhờ kỳ vọng vào sự cải thiện quan hệ song phương, đặc biệt sau cuộc điện đàm bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như khả năng ông Trump sẽ thăm Trung Quốc trong năm tới.

Những yếu tố nào đang hỗ trợ đà mạnh lên của nhân dân tệ?

Bất chấp sự can thiệp vừa phải của PBOC, nhân dân tệ vẫn đang trên đà có năm tăng giá tốt nhất kể từ 2020, cả ở thị trường trong nước lẫn thị trường quốc tế.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, dòng vốn ngoại quay trở lại chứng khoán Trung Quốc và đồng USD yếu đi do lo ngại tài khóa của Mỹ.

Theo các nhà giao dịch, các quỹ phòng hộ đã bán USD lấy nhân dân tệ ở thị trường offshore và mở các vị thế quyền chọn hưởng lợi khi cặp USD/CNY giảm giá. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng nhân dân tệ mạnh hơn.

Đáng chú ý, đà tăng hiện tại đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với thời điểm cuộc chiến thương mại giai đoạn 2018–2019, khi kinh tế Trung Quốc phụ thuộc nặng nề vào người tiêu dùng Mỹ. Đến nay, Bắc Kinh đã đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang các nước Nam bán cầu và mở rộng vị thế trong các chuỗi cung ứng chiến lược như đất hiếm.

Theo ông Khoon Goh, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á của Ngân hàng ANZ, việc ấn định tỷ giá yếu hơn dự báo cho thấy Bắc Kinh muốn điều chỉnh nhịp tăng của nhân dân tệ – nhưng không phải để đảo ngược xu hướng lên giá.

Điều PBOC mong muốn là một lộ trình tăng giá mượt mà và ổn định, nhất là khi thị trường có thể xuất hiện nhiều biến động tỷ giá trong thời gian tới.

Sáng thứ Năm, nhân dân tệ đã giảm nhẹ 0,1% ở cả thị trường trong nước và quốc tế, phản ánh phản ứng thận trọng của nhà đầu tư trước tín hiệu mới nhất từ PBOC.