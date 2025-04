Đồng USD lao dốc, yên Nhật tăng vọt, giới đầu tư đổ xô tìm “nơi trú ẩn” an toàn

Đồng USD giảm giá mạnh sau quyết định của ông Trump

Đồng USD đã giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi ông Donald Trump công bố loạt thuế mới áp lên hàng hóa của nhiều quốc gia. Quyết định này khiến nhà đầu tư lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ – nơi đang là trung tâm của cuộc chiến thương mại.

Cụ thể, đồng USD giảm 1,3% so với đồng yen Nhật, xuống mức 144,95 – gần mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Tính cả tuần trước, USD đã mất gần 2% giá trị so với yen. Đồng thời, chỉ số USD Index – đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chính – cũng giảm hơn 0,4% xuống còn 102,48, sau khi đã giảm 1% trong tuần trước.

Theo các chuyên gia, mặc dù USD thường được coi là tài sản trú ẩn trong khủng hoảng, nhưng lần này chính nước Mỹ lại là “tâm chấn” của cơn bão thương mại. Điều này khiến đồng USD không còn là lựa chọn an toàn như trước.

Trong bối cảnh bất ổn leo thang, giới đầu tư đã chuyển dòng vốn sang các tài sản an toàn như yên Nhật, franc Thụy Sĩ, trái phiếu chính phủ và vàng.

Franc Thụy Sĩ đã tăng hơn 1% so với USD trong phiên đầu tuần, lên mức 0,85095 USD/franc. Trước đó một tuần, đồng tiền này cũng đã tăng tới 2,3% so với đồng bạc xanh. Tương tự, đồng yên Nhật cũng được nhà đầu tư ưu tiên vì được xem là “thước đo rủi ro suy thoái” của Mỹ.

Brent Donnelly – Chủ tịch công ty phân tích Spectra Markets – nhận định: “Bán USD/JPY đang là chiến lược phổ biến vì đồng yen phản ánh tốt rủi ro suy thoái và lợi suất trái phiếu Mỹ – vốn đang giảm mạnh.”

Yên Nhật tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD sụt giảm vì đòn thuế của ông Trump

Tác động của cuộc chiến thuế đến các đồng tiền khác ra sao?

Không chỉ đồng USD, các đồng tiền gắn với tăng trưởng như đô la Úc (Aussie) và đô la New Zealand (kiwi) cũng lao dốc. Đô la Úc giảm 0,73% xuống còn 0,6001 USD – mức thấp nhất trong 5 năm. Đồng kiwi cũng mất 0,75% giá trị, xuống còn 0,5554 USD.

Trong khi đó, euro nhích nhẹ 0,26% lên 1,0994 USD, còn bảng Anh giảm nhẹ 0,13% về mức 1,2889 USD. Sự biến động này phản ánh mức độ lo ngại của thị trường về việc kinh tế toàn cầu có thể đi vào suy thoái nếu cuộc chiến thuế giữa các cường quốc tiếp tục leo thang.

Trước đòn áp thuế từ Mỹ, Trung Quốc đã nhanh chóng đáp trả bằng loạt biện pháp như: tăng thuế 34% đối với tất cả hàng hóa nhập từ Mỹ và hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm – nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao.

Bên cạnh đó, hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để đàm phán thương mại, cho thấy mức độ ảnh hưởng rộng khắp của chính sách thuế mới của Mỹ. Trung Quốc tuyên bố: “Thị trường đã lên tiếng” khi bác bỏ quyết định áp thuế của ông Trump.

Ở khu vực châu Á, giới đầu tư đang chờ động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong việc thiết lập tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ (CNY) để đo lường thái độ của Bắc Kinh với tỷ giá đồng nội tệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.

Do lo ngại tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, giới đầu tư đang đặt cược mạnh vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay để kích thích nền kinh tế.

Theo các hợp đồng tương lai, thị trường đang dự đoán Fed sẽ giảm tổng cộng 100 điểm cơ bản từ nay đến tháng 12. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn tỏ ra thận trọng khi cho rằng còn quá sớm để xác định hướng đi chính sách tiền tệ tiếp theo.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ – vốn là thước đo kỳ vọng tăng trưởng – đang giảm sâu, càng củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn từ Fed trong những tháng tới.