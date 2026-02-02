Giá vàng hôm nay mới nhất (2/2) lại giảm mạnh: Người mua xếp hàng từ 6 giờ sáng, nhà vàng chưa mở bán đã hết

Giá vàng hôm nay 2/2 giảm mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong sáng 2/2, thời điểm 7 giờ 30 phút tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội), người dân đã xếp hàng đông kín. Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng rất cao khi giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Đáng chú ý, chưa đến 8 giờ sáng, nhân viên cửa hàng thông báo không nhận thêm khách xếp hàng. Nhiều người đến sau 8 giờ sáng phải ngậm ngùi ra về, dù đến sớm hơn thời điểm cửa hàng mở cửa giao dịch.

Khách mua vàng xếp hàng chật kín trong phòng chờ từ 7 giờ 30 phút sáng nay tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Thái Nguyễn

Đến gần 8 giờ sáng, Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) đã thông báo hết hàng, dừng nhận khách đến xếp hàng.

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 2/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bãi xe chật kín phương tiện của khách hàng dù cửa hàng chưa mở cửa giao dịch. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 167 - 170 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 165,1 - 168,1 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 9 giờ 30 sáng nay ngày 2/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.731 USD/ounce, giảm mạnh 155 USD/ounce so với thời điểm chốt phiên tuần qua.

Nguồn: Trading Economics

Đáng chú ý, cũng trong sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đã "tụt xuống" tới mức 4.641 USD/ounce, đây là mức thấp hơn gần 1.000 USD/ounce so với đỉnh thiết lập ngày 29/1 vừa qua (gần 5.600 USD/ounce).