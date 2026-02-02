Giá vàng hôm nay (2/2): Thế giới giảm sâu ngay đầu phiên, trong nước tiếp đà giảm?

Giá vàng hôm nay 2/2 dự báo tiếp đà giảm

Giá vàng hôm nay 2/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn không có biến động so với hôm trước. Trong đó, vàng SJC bán ra giữ mức ổn định là 172 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra của các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng không thay đổi so với hôm qua và mức bán ra từ 171,5 - 172 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục đi theo xu hướng của thị trường thế giới. Nếu giá vàng thế giới giảm mạnh có thể kéo theo giá vàng trong nước "lao dốc".

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 1/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 9,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 8,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 2/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.725 USD/ounce, giảm mạnh 161 USD/ounce so với thời điểm chốt phiên tuần qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, tuần này sẽ có hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là số liệu việc làm và các nhà đầu tư sẽ dõi theo liên hệ những dữ liệu này với những thay đổi trong quan điểm về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi sắp có lãnh đạo mới, cùng với các quyết định về lãi suất từ ​​một số ngân hàng trung ương lớn.

Ngay trong sáng thứ Hai, thị trường sẽ nhận công bố chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 1, và quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ được đưa ra vào cuối buổi tối. Vào thứ Ba, các nhà giao dịch sẽ theo dõi số liệu việc làm JOLTS. Sáng thứ Tư sẽ có dữ liệu việc làm ADP cùng với chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 1.

Vào thứ Năm, các ngân hàng trung ương sẽ trở thành tâm điểm chú ý, với thông báo về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh vào sáng sớm, tiếp theo là thông báo về lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu không lâu sau đó, cùng với số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần từ Hoa Kỳ.

Tuần này kết thúc với việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tháng 12 vào sáng thứ Sáu, tiếp theo là khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com cảnh báo các nhà đầu tư kim loại quý nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động giá cực mạnh trong thời gian tới.

"Tôi nghĩ rằng một mô hình biến động cao hơn đang đến. Những người đầu tư vàng lạc quan đã bị chiều chuộng bởi đợt tăng giá với biến động thấp này. Nhưng lịch sử dài hạn của bất kỳ thị trường tăng giá nào cũng cho thấy rằng mọi thứ đều đi lên như đi thang cuốn, và định kỳ sẽ điều chỉnh xuống như đi thang máy. Tôi nghĩ rằng các đợt tăng giá nhẹ đã kết thúc rồi", ông Button nhận định.