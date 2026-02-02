Giá vàng ngày 2/2 giảm 25,3 triệu đồng từ đỉnh, đám đông chen nhau xếp hàng trên phố vàng Hà Nội: Mua hay bán?

Choáng ngợp “biển người” xếp hàng trên phố vàng Hà Nội

Người dân xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng ngày 2/2.

Hơn 8 giờ sáng, chị Thu (Hoàng Mai, Hà Nội) đặt chân đến phố Trần Nhân Tông để mua vàng. Tuy nhiên, trước mắt chị Thu là cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng quây kín tiệm vàng. Tiếng nói chuyện, tranh nhau chỗ đứng cùng với tiếng còi xe, tiếng quát tháo của bảo vệ cửa hàng khiến dãy phố náo nhiệt hẳn lên.

Phố vàng nhộn nhịp và sôi động trong những ngày vàng biến động mạnh.

“Sáng qua tôi mới từ Sài Gòn ra Hà Nội sau chuyến công tác. Định là ra đây mua mấy miếng vàng trong bộ tứ quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai để biếu Tết ông bà nhưng mà đông quá. Chỗ thì hết số, chỗ lại xếp hàng từ Trần Nhân Tông kéo dài sang tận phố Triệu Việt Vương, chỗ này còn chỗ xếp hàng thì mọi người đùn đẩy nhau chật cứng”, chị Thu nói.

Dòng người xếp hàng chật kín vỉa hè, xuống cả lòng đường, kéo dài từ Trần Nhân Tông sang phố Triệu Việt Vương.

Khoảng trống vỉa hè trước cửa hàng vàng không đủ chỗ cho hàng trăm người đứng xếp hàng. Vậy nên, nhiều người đành bỏ cuộc. Chị Thu đứng xếp hàng được khoảng 30 phút cũng “đầu hàng”, quyết định không mua nữa vì chờ đợi quá lâu và chật chội.

Dòng người quây kín cửa hàng vàng.

Chỉ vào dòng người ở cửa hàng đối diện, chị Liên (Hà Nội) cho biết, 2 ngày hôm trước chị đi xếp hàng ở bên đó không mua được vàng vì hết số sớm. Hôm nay, chị sang bên này xếp hàng nhưng cửa hàng lại báo chiều mới bán.

Phía bên trong cửa hàng cũng đông không kém.

“Thôi, tôi cứ xếp từ giờ đến chiều chứ về là mất chỗ. Bạn tôi ở Cầu Giấy còn đi xếp hàng từ 10 giờ đêm hôm qua để sáng nay mua đấy. Mua kẻo vàng lại lên thì tiếc lắm”, chị Liên nói.

Trong khi đó, một khách hàng vừa mua được 3kg bạc bước ra khỏi cửa hàng liền thốt lên: “Vừa mua xong thì giảm thêm 4 triệu đồng một cân rồi, 3kg mất ngay 12 triệu. Xếp sớm để làm gì đâu”.

Nhiều người không chịu nổi cảnh chen chúc, chật chội đã "đầu hàng" ra về.

Càng về cuối buổi sáng, lượng người đến xếp hàng mua bán vàng và bạc ngày một đông. Nhân viên cửa hàng liên tục thông báo không có chỗ để xe, yêu cầu người dân không để xe dưới lòng đường và xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, xô đẩy.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân đến xếp hàng chủ yếu là để mua vàng và bạc, rất ít người bán.

Nhiều người chờ quá lâu phải kê dép xuống vỉa hè ngồi cho đỡ mỏi chân.

Trong đó, bảo Tín Minh Châu cho phép khách hàng mua tối đa 50 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng SJC. Với khách hàng mua từ 1 lượng vàng trở xuống được nhận hàng ngay. Khách hàng mua trên 1 lượng sẽ thanh toán tiền trước, cửa hàng viết giấy hẹn đến ngày 5/3 sẽ trả hàng.

Lối đi dành cho khách vào bán vàng và bạc hầu như không có một ai, lối đi dành cho khách đến mua thì chật kín vỉa hè.

Bảo Tín Mạnh Hải cơ sở Trần Nhân Tông sáng nay bán trực tiếp sản phẩm Cúc Tròn trong bộ tứ quý “Tùng – Cúc – Trúc – Mai” 0,1 chỉ cho 70 khách hàng đến sớm nhất. Ngoài ra, khách đặt mua vàng nhẫn từ 5 chỉ trở xuống sẽ thanh toán tiền trước, cửa hàng hẹn 60 ngày sau trả vàng. Khách mua từ 5-50 chỉ vàng nhẫn sẽ được viết giấy hẹn trả hàng sau 70 ngày.

Cửa hàng này có ghế dành cho khách ngồi xếp hàng chờ vào mua vàng.

Phú Quý sáng nay thông báo chỉ giao dịch mua bán sản phẩm bạc. Mỗi khách được mua tối đa 3kg bạc thỏi. Khách hàng mua bán vàng, cửa hàng hẹn buổi chiều quay lại.

Giá vàng tiếp đà lao dốc không phanh

Lúc 14h ngày 2/2, giá vàng miếng tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu khi công ty SJC và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần qua.

Nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập vào ngày 29/1, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 25,3 triệu đồng. Đây là mức giảm sốc chưa từng có của giá vàng chỉ trong thời gian ngắn.

Giá vàng giảm tới 25,3 triệu đồng/lượng chỉ trong vài ngày khiến nhiều người choáng váng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm theo đà giảm của vàng miếng SJC. Vàng nhẫn 1-5 chỉ được công ty SJC niêm yết ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 5,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164-166 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo của đơn vị này ở mức 166,5-169,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.498,3 USD/ounce, giảm 391,1 USD/ounce so với chốt phiên cuối tuần qua, tương đương mức giảm 8%.

Quy đổi theo giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 141,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).