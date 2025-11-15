Đô la Mỹ tăng vọt: Fed có giảm lãi suất hay chỉ là tin đồn?

Đô la Mỹ tăng 0,07% so với rổ tiền tệ, trong khi euro giảm 0,12% xuống còn 1,1617 USD. Trước đó, đô la từng yếu đi khi cổ phiếu giảm và lợi suất trái phiếu tăng. Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát sao các tín hiệu từ Fed, nhất là các phát biểu thận trọng về khả năng nới lỏng thêm, trong bối cảnh lo ngại lạm phát.

Các hợp đồng tương lai về lãi suất Fed hiện chỉ phản ánh 41% khả năng cắt 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12. Cùng lúc, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi sau cú bán tháo mạnh, với S&P 500 và Nasdaq Composite tăng trở lại. Tình hình này tạo ra một bức tranh thị trường “rời rạc” khi dữ liệu kinh tế chưa đầy đủ và nhà đầu tư phản ứng chủ yếu theo tin tức Fed.

Dữ liệu kinh tế Mỹ trở lại sẽ tác động thế nào tới thị trường?

Sau 43 ngày chính phủ Mỹ đóng cửa, các dữ liệu kinh tế đang bị trì hoãn sẽ được công bố trở lại, dự báo làm tăng biến động thị trường. Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) đang cập nhật lịch phát hành các dữ liệu kinh tế bị ảnh hưởng bởi thời gian đóng cửa trước đó.

Các nhà chiến lược ngoại hối của Bank of America nhận định, biến động thị trường tiền tệ sẽ tăng trở lại khi dữ liệu Mỹ được công bố, đặc biệt trong bối cảnh chưa rõ hướng đi lãi suất của Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản. Trước đó, biến động đã giảm do một số ngân hàng trung ương, bao gồm ECB, gần kết thúc chu kỳ nới lỏng.

Ngoại tệ và thị trường khác biến động ra sao?

Bảng Anh giảm 0,24% so với đô la xuống còn 1,3158 USD sau thông tin Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves từ bỏ kế hoạch tăng thuế thu nhập. Euro so với bảng Anh lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.

Đô la tăng 0,15% so với franc Thụy Sĩ lên 0,794 USD sau khi Mỹ thông báo giảm thuế nhập khẩu hàng Thụy Sĩ từ 39% xuống 15% theo thỏa thuận thương mại mới. Trong khi đó, bitcoin giảm 3,41% xuống 95.433 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5, phản ánh áp lực từ các thị trường rủi ro.