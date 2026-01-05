Mua bán ngoại tệ “chui” từ 1.000 USD trở lên: Cá nhân có thể bị tịch thu tiền, phạt nặng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/2/2026.

Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, với mức phạt tăng dần theo giá trị giao dịch; đồng thời có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Từ ngày 9/2/2026, cá nhân mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, với mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Mai.

Cụ thể, trường hợp cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau hoặc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương), hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ dưới 1.000 USD không đúng quy định, sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đối với các giao dịch có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD, cá nhân mua, bán ngoại tệ trái quy định có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần đối với các giao dịch có giá trị dưới 1.000 USD.

Khi giá trị mua, bán ngoại tệ từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD, mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trong cùng ngưỡng giá trị không đúng quy định của pháp luật cũng bị xử phạt ở mức này.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn, với giá trị mua, bán ngoại tệ từ 100.000 USD trở lên, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Mức xử phạt tương tự cũng áp dụng đối với hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ từ 100.000 USD trở lên không đúng quy định.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong những trường hợp cụ thể.

Theo đó, ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam liên quan đến hành vi vi phạm sẽ bị tịch thu khi cá nhân mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD trở lên; khi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định với giá trị từ 10.000 USD trở lên…

Đối với các vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần, Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi dùng nguồn vốn khác ngoài vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác không đúng điều kiện, vượt giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng không đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng.

Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: vi phạm giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng hoặc vi phạm quy định trong trường hợp thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại khoản 5 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng; vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần tại Điều 142 Luật Các tổ chức tín dụng.