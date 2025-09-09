Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần

Chỉ số USD Index rơi xuống 97,344 – thấp nhất kể từ 24/7 – trước khi Mỹ công bố số liệu điều chỉnh việc làm giai đoạn tháng 4/2024 đến tháng 3/2025. Giới kinh tế dự đoán dữ liệu mới có thể hạ thấp tới 800.000 việc làm, phản ánh tình trạng thị trường lao động xấu đi.

Theo chuyên gia Alex Hill (Electus Financial, New Zealand), việc làm đang suy yếu nhanh chóng, kéo đồng USD giảm dần và có thể còn giảm mạnh hơn trong thời gian tới.

Fed sẽ cắt giảm lãi suất ra sao?

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá tới 89,4% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, và 10,6% khả năng cắt sâu hơn, ở mức 50 điểm.

Động thái này được thúc đẩy bởi nguy cơ việc làm suy yếu cùng sức ép chính trị từ Nhà Trắng, khi Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu Fed hạ lãi suất nhanh để hỗ trợ tăng trưởng.

Chính trị Mỹ tác động thế nào đến thị trường?

Tờ Wall Street Journal đưa tin các cố vấn của chính quyền Trump đang chuẩn bị công bố báo cáo chỉ trích Cục Thống kê Lao động (BLS) vì “thiếu sót trong số liệu việc làm”. Tháng trước, ông Trump đã sa thải bà Erika McEntarfer – Ủy viên BLS – với cáo buộc làm giả dữ liệu, dù không đưa ra bằng chứng.

Giới đầu tư trái phiếu Mỹ cảnh báo rủi ro tài khóa dài hạn đang bị đánh giá thấp, trong khi áp lực chính trị có thể làm suy yếu tính độc lập của Fed, khiến thị trường càng thêm bất ổn.

Thị trường vàng và tiền tệ biến động thế nào?

Giá vàng duy trì gần mức cao kỷ lục, tăng nhẹ 0,1% lên 3.636,58 USD/ounce. Đồng euro tăng lên 1,1774 USD, sát đỉnh kể từ 28/7, dù vẫn chịu sức ép từ khủng hoảng chính trị tại Pháp.

Yên Nhật tăng 0,2% lên 147,22 JPY/USD sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức. Đô la Úc và đô la New Zealand cùng tăng 0,1%, trong khi nhân dân tệ gần như đi ngang ở mức 7,1212 CNY/USD. Bảng Anh tăng nhẹ 0,1% lên 1,3556 USD.