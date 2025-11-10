Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đồng USD giảm giá khi hy vọng chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại

Sự kiện: Tỷ giá USD
Đồng USD suy yếu trong phiên đầu tuần khi thị trường đón nhận tín hiệu tích cực từ Thượng viện Mỹ, cho thấy khả năng chính phủ liên bang có thể sớm chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài. Sự lạc quan này giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau chuỗi dữ liệu kinh tế ảm đạm gần đây.

Chỉ số USD Index – đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt – giảm 0,1%, xuống còn 99,643 điểm sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật tài trợ giúp chính phủ hoạt động đến tháng 1 năm sau.

Theo chuyên gia Tony Sycamore từ IG (Sydney), “đây là tín hiệu đúng lúc,” và đà giảm của USD từ cuối tuần trước có thể tiếp diễn. Trước đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm rưỡi, phản ánh tác động tiêu cực của việc chính phủ tạm ngừng hoạt động.

Sự lạc quan tăng mạnh trên sàn dự đoán Polymarket, nơi xác suất chính phủ Mỹ mở cửa trước ngày 15/11 đã vọt lên 92%, cho thấy giới đầu tư tin rằng bế tắc ngân sách sắp được tháo gỡ.

Tác động của chính sách và bối cảnh quốc tế ra sao?

Bên cạnh yếu tố trong nước, thị trường ngoại hối còn chịu ảnh hưởng từ diễn biến quốc tế. Đồng USD tăng 0,2% so với yên Nhật, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết sẽ nới lỏng mục tiêu tài khóa để tăng chi tiêu. Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) cũng nhận định “triển vọng kinh tế đang sáng sủa hơn so với tháng 7.”

Tại châu Á, các nhà đầu tư theo dõi tác động từ chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump. Việc Mỹ áp thuế mới khiến các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất trước thời hạn áp dụng, trong khi dữ liệu cuối tuần cho thấy lạm phát tiêu dùng ở Trung Quốc tăng nhanh hơn dự kiến, còn xuất khẩu nước này lại sụt mạnh nhất kể từ tháng 2.

Chuyên gia Eric Robertsen của Standard Chartered nhận định: “Tăng trưởng ở châu Á sẽ chậm lại khi giai đoạn xuất khẩu tăng tốc kết thúc. Và với chu kỳ cắt giảm lãi suất gần chạm đáy, dòng vốn vào tài sản nội địa cũng sẽ giảm.”

Thị trường đang dự đoán gì về động thái của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)?

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,1356%, trong khi các nhà đầu tư bắt đầu thu hẹp kỳ vọng về việc Fed tiếp tục hạ lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed giảm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 10/12 đã giảm từ 67% xuống còn 63%.

Trong khi đó, đồng euro giảm 0,1% còn 1,1559 USD; bảng Anh cũng yếu đi 0,1%, giao dịch ở mức 1,3148 USD. Đồng nhân dân tệ ngoài khơi giữ nguyên ở 7,1204/USD, trong khi đô la Úc tăng 0,4% lên 0,6520 USD và đô la New Zealand nhích nhẹ 0,1% lên 0,5632 USD.

-10/11/2025 17:50 PM (GMT+7)
