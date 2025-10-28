Bitcoin có thật sự là “hàng rào chống lạm phát”?

Theo báo cáo mới nhất của NYDIG, mối liên hệ giữa Bitcoin và lạm phát là rất yếu và thiếu nhất quán. Dù cộng đồng tiền mã hóa thường khẳng định Bitcoin là “tấm khiên” bảo vệ trước giá cả leo thang, dữ liệu thực tế lại không ủng hộ quan điểm này.

Greg Cipolaro, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của NYDIG, viết: “Các hệ số tương quan giữa Bitcoin và các chỉ số lạm phát không ổn định, cũng không cao. Điều đó có nghĩa là, xét về dữ liệu, Bitcoin không chứng minh được mình là công cụ phòng hộ đáng tin cậy.”

Nói cách khác, biến động của Bitcoin không phản ánh những thay đổi trong chi phí sinh hoạt, mà phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố kinh tế – tài chính khác.

Điều thú vị là không chỉ Bitcoin, mà ngay cả vàng – tài sản được xem là “phòng tuyến truyền thống” chống lạm phát – cũng đang cho thấy mối tương quan yếu hoặc ngược chiều với lạm phát.

NYDIG cho biết, trong nhiều giai đoạn, mối liên hệ giữa giá vàng và lạm phát không những không đồng thuận mà còn nghịch đảo. Greg Cipolaro nhận xét: “Thật bất ngờ khi các thước đo lạm phát lại có xu hướng đi ngược với biến động giá vàng.”

Điều này thách thức giả định lâu nay rằng “lạm phát tăng thì vàng sẽ tăng”, cho thấy thị trường tài sản đang vận hành theo những động lực phức tạp hơn nhiều.

Vậy điều gì thực sự chi phối giá Bitcoin và vàng?

Theo NYDIG, cả hai tài sản này chịu ảnh hưởng chủ yếu từ lãi suất thực và lượng thanh khoản trên thị trường toàn cầu. Khi lãi suất thực giảm – nghĩa là sau khi đã trừ đi yếu tố lạm phát, giá vàng thường tăng. Và Bitcoin đang ngày càng thể hiện mô hình tương tự.

Dữ liệu cho thấy mối quan hệ nghịch đảo giữa Bitcoin và lãi suất thực đã trở nên rõ rệt hơn trong vài năm gần đây, cùng với việc tiền mã hóa này ngày càng được tích hợp sâu hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Kết luận của NYDIG: “Nếu xét từ góc độ vĩ mô, vàng là tài sản phòng hộ trước lãi suất thực, còn Bitcoin đã tiến hóa thành phong vũ biểu của thanh khoản toàn cầu.”

Nói cách khác, Bitcoin không phản ứng với giá xăng hay giá thực phẩm, mà với dòng chảy tiền tệ khi ngân hàng trung ương bơm tiền, Bitcoin tăng; khi tiền bị rút khỏi hệ thống, Bitcoin suy yếu.