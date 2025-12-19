Ấn Độ tăng tốc làm điều này để né thuế Mỹ

Ấn Độ đẩy mạnh FTA

Ấn Độ tăng tốc các FTA chủ yếu để giảm tác động tiêu cực từ mức thuế nhập khẩu lên tới 50% mà Mỹ áp dụng với nhiều mặt hàng của nước này từ tháng 8. Các ngành như dệt may, linh kiện ô tô, kim loại và sản xuất thâm dụng lao động đang chịu sức ép lớn, buộc New Delhi phải tìm thêm “đường ra” cho hàng hóa.

Trong bối cảnh tranh chấp thuế quan và căng thẳng địa chính trị gia tăng, chính phủ Ấn Độ coi FTA là công cụ chiến lược để phân tán rủi ro, giảm phụ thuộc vào một vài thị trường lớn và duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.

Theo các quan chức Ấn Độ, New Delhi đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao với Liên minh châu Âu (EU), New Zealand và Chile. Tuần này, Ấn Độ dự kiến ký FTA với Oman, hiệp định đầu tiên trong đợt thúc đẩy mới.

Thỏa thuận với Oman được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại song phương và mở rộng xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Ấn Độ như hàng kỹ thuật, dệt may, dược phẩm và nông sản.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bên phải, và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida ký kết các thỏa thuận tại New Delhi, ngày 19/3/2022.

FTA đóng vai trò gì trong chiến lược kinh tế dài hạn của Ấn Độ?

FTA là trụ cột quan trọng trong chiến lược hội nhập kinh tế của Ấn Độ. Việc cắt giảm thuế quan và thiết lập khung quy tắc thương mại rõ ràng giúp doanh nghiệp Ấn Độ nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận các thị trường mới.

Giới phân tích cho rằng, bằng cách mở rộng mạng lưới FTA, Ấn Độ đang tìm cách “đệm giảm xóc” trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu bền vững và tạo việc làm lâu dài.

Trong khi Mỹ và Ấn Độ vẫn đàm phán một hiệp định thương mại song phương, các mức thuế cao của Washington đã gây sức ép rõ rệt lên kinh tế Ấn Độ. Căng thẳng còn gia tăng do việc New Delhi tiếp tục mua dầu thô giá rẻ từ Nga, điều mà Mỹ cho rằng gián tiếp tài trợ cho xung đột tại Ukraine.

Tuy vậy, gần đây xuất hiện dấu hiệu “hạ nhiệt” khi lãnh đạo hai nước nối lại đối thoại, các đoàn đàm phán Mỹ sang New Delhi và hai bên thảo luận về quan hệ đối tác kinh tế – công nghệ.

Những thách thức nào vẫn còn phía trước?

Dù động lực đàm phán đang mạnh lên, Ấn Độ vẫn đối mặt với bài toán cân bằng giữa mở cửa thị trường và bảo vệ nông dân nhỏ lẻ cũng như các ngành công nghiệp trong nước. Các đối tác thương mại thường yêu cầu tiếp cận thị trường sâu rộng hơn, tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ đàm phán Ấn Độ.

Ngoài ra, việc hoàn tất và thực thi hiệu quả các FTA cũng đòi hỏi cải cách trong nước, từ hạ tầng logistics đến môi trường kinh doanh, để tận dụng trọn vẹn lợi ích từ các hiệp định này.