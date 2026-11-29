Chuyện gì đang xảy ra với WLFI và USD1?

Ngày 28/11, World Liberty Financial chứng kiến một trong những đợt bán tháo nghiêm trọng nhất kể từ khi token quản trị WLFI chính thức được giao dịch trên thị trường vào tháng 9/2025. Theo dữ liệu từ CoinGlass, WLFI có thời điểm giảm 52,9% trong vòng 24 giờ xuống còn 0,01956 USD, thậm chí chạm đáy lịch sử ở mức 0,01579 USD, mất khoảng 96% giá trị so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 9 năm ngoái.

Theo CryptoSlate, tại thời điểm áp lực bán lên cao nhất, khoảng 443 triệu USD vốn hóa của WLFI đã bị thổi bay. Tổng giá trị các vị thế giao dịch phái sinh WLFI bị thanh lý trong vòng 24 giờ lên tới 16,89 triệu USD.

Sóng gió cũng ập đến với USD1, đồng tiền ổn định (stablecoin) thuộc hệ sinh thái World Liberty Financial, được thiết kế để duy trì tỷ lệ quy đổi 1:1 với đồng USD. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy USD1 có thời điểm giảm xuống chỉ còn 0,9394 USD, thấp hơn khoảng 6% so với mức giá mục tiêu, trước khi phục hồi về vùng 0,995 USD.

Biến động này diễn ra trong bối cảnh quy mô lưu hành của USD1 liên tục thu hẹp. Chỉ tính riêng trong tháng 11, vốn hóa của đồng stablecoin này đã giảm khoảng 1 tỷ USD, tương đương 26%, từ 3,8 tỷ USD xuống còn khoảng 2,8 tỷ USD. So với thời điểm ngày 6/10, nguồn cung USD1 đã giảm khoảng 39%.

(Ảnh minh họa)

Đợt bán tháo diễn ra chỉ một ngày sau khi chương trình tích lũy phần thưởng bằng token WLFI dành cho người nắm giữ USD1 trên sàn giao dịch Binance kết thúc. Trước đó, Binance đã công bố chương trình phân phối 120 triệu token WLFI cùng tối đa 2,5 triệu USD1 nhằm khuyến khích người dùng nắm giữ đồng stablecoin này.

Giai đoạn tích lũy phần thưởng bằng WLFI kéo dài từ ngày 30/10 đến ngày 27/11, trong khi các đợt phân phối phần thưởng bằng USD1 vẫn được lên lịch vào tháng 12/2026 và tháng 1/2027. Dù chưa có bằng chứng xác lập mối quan hệ nhân quả, sự trùng hợp về thời điểm đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì nhu cầu đối với USD1 khi các ưu đãi dần thu hẹp.

Trong phản hồi ngày 28/11, World Liberty Financial cho biết Binance đã tự động đóng các vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu WLFI, bao gồm cả vị thế mua và bán. Dự án khẳng định không tham gia vào quá trình này, đồng thời không có quyền kiểm soát cách Binance quản lý hay tất toán các vị thế giao dịch.

Đối mặt nghi vấn thanh khoản

Bên cạnh diễn biến giá, tâm điểm chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào các giao dịch từ ví tiền mã hóa được xác định có liên quan đến quỹ dự trữ chiến lược của World Liberty Financial.

Theo CoinDesk, ví này đã bán một lượng lớn Ethereum và các tài sản liên quan, thu về khoảng 20 triệu USD dưới dạng stablecoin USDC và USD1. Với giá bán Ethereum bình quân khoảng 1.655 USD, thấp hơn đáng kể so với giá vốn 3.244 USD, ví dự trữ được ước tính đã hiện thực hóa khoản lỗ 19,26 triệu USD, tương đương gần một nửa giá trị đầu tư ban đầu.

Giao dịch diễn ra trong bối cảnh World Liberty Financial từng huy động vốn bằng chính token do mình phát hành. Hồi tháng 4/2026, dữ liệu blockchain cho thấy các ví liên quan đến dự án đã sử dụng khoảng 5 tỷ token WLFI làm tài sản thế chấp để vay khoảng 75 triệu USD dưới dạng stablecoin thông qua Dolomite, một giao thức cho vay tài chính phi tập trung (DeFi).

Theo CryptoSlate, sau khi bán Ethereum, ví dự trữ của World Liberty Financial đã chuyển khoảng 16,9 triệu USDC và 2,5 triệu USD1 vào Dolomite. Sau đó, khoảng 24 triệu USD1 được chuyển từ một hợp đồng thông minh của giao thức này tới địa chỉ nạp tiền trên sàn Gate. Tuy nhiên, mục đích cụ thể của các giao dịch cũng như quy mô dư nợ còn lại chưa được xác nhận.

Giữa lúc thị trường chao đảo, tỷ phú tiền mã hóa Justin Sun, nhà sáng lập blockchain TRON và từng là một trong những nhà đầu tư lớn của World Liberty Financial, công khai cáo buộc dự án thực hiện các giao dịch cho vay vòng tròn nhằm rút thanh khoản, bán token nội bộ trái phép, đóng băng tài sản và có hành vi gian lận đối với nhà đầu tư.

Justin Sun đồng thời kêu gọi các sàn giao dịch hủy niêm yết cả WLFI lẫn USD1 và đề nghị các cơ quan quản lý điều tra dòng tiền của dự án. Đây là diễn biến mới trong cuộc đối đầu kéo dài giữa hai bên, vốn đã khởi kiện lẫn nhau tại Mỹ trong năm nay. Những cáo buộc của hai phía vẫn chưa có kết luận của cơ quan tư pháp.

Ra mắt vào năm 2024, World Liberty Financial là một trong những dự án trọng điểm trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump sang lĩnh vực tài sản số. Theo công bố của dự án, một pháp nhân liên quan đến gia đình ông Trump gián tiếp nắm giữ lợi ích kinh tế thông qua tỷ lệ sở hữu hưởng lợi khoảng 38% tại một công ty liên kết được hưởng tiền lãi từ tài sản bảo chứng USD1.