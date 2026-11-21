Thị trường tiền mã hóa toàn cầu tiếp tục trải qua những phiên giao dịch đầy biến động. Theo dữ liệu CoinGlass, trong phiên giao dịch ngày 20/11, Bitcoin (BTC) đã xuyên thủng các ngưỡng 60.000 USD và 59.000 USD, có thời điểm giảm xuống khoảng 57.700 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2026.

Đến sáng 21/11 theo giờ Việt Nam, đồng tiền số lớn nhất thế giới phục hồi nhẹ lên vùng 58.900 USD, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với những mức giá được ghi nhận hồi đầu tháng. Trong phiên 4/11, Bitcoin từng vượt mốc 81.000 USD. Như vậy, chỉ hơn hai tuần, đồng tiền số này đã mất hơn 23.000 USD, tương đương gần 29% giá trị nếu tính từ đỉnh ngắn hạn đến đáy mới nhất.

So với mức đỉnh lịch sử trên 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10/2025, Bitcoin đã giảm khoảng 54%. Đợt lao dốc gần như xóa sạch toàn bộ thành quả phục hồi trong tháng 8 và tháng 9, đẩy giá trở lại vùng đáy từng xuất hiện giữa năm nay.

Không riêng Bitcoin, nhiều đồng tiền mã hóa lớn khác cũng chịu áp lực bán mạnh. Trong phiên 20/11, Ethereum giảm hơn 5%, xuống dưới 1.650 USD. Solana, XRP và BNB cũng đồng loạt mất giá, cho thấy tâm lý né tránh rủi ro đang bao trùm thị trường tài sản số.

(Ảnh minh họa)

BlackRock lập kỷ lục rút vốn, gần 3,5 tỷ USD rời khỏi các quỹ ETF

Một trong những thông tin đáng quan tâm nhất trong đợt lao dốc lần này là làn sóng rút vốn mạnh khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, đặc biệt là quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) do BlackRock quản lý.

Theo dữ liệu của Farside Investors, trong phiên giao dịch ngày 19/11, IBIT ghi nhận dòng vốn rút ròng lên tới 541,1 triệu USD. Đây là mức rút vốn lớn nhất trong một phiên kể từ khi quỹ ra mắt tháng 1/2024, vượt kỷ lục 528,3 triệu USD thiết lập ngày 30/1/2026. BlackRock là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đồng thời IBIT là một trong những kênh đầu tư quan trọng giúp dòng vốn tổ chức tiếp cận Bitcoin.

Không chỉ IBIT, nhiều quỹ ETF Bitcoin khác cũng ghi nhận dòng vốn âm trong phiên 19/11. Quỹ FBTC của Fidelity bị rút 45,9 triệu USD, ARKB của ARK Invest và 21Shares mất 31,3 triệu USD, còn GBTC của Grayscale ghi nhận khoảng 13,9 triệu USD rút ròng.

Tổng cộng, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ bị rút 582,3 triệu USD chỉ trong một phiên. Riêng IBIT chiếm gần 93% tổng lượng vốn rút ròng của toàn thị trường. Đây không phải hiện tượng đơn lẻ. Theo Farside Investors, trong bốn phiên giao dịch từ ngày 16–19/11, các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận tổng dòng vốn rút ròng khoảng 1,12 tỷ USD.

Áp lực rút vốn liên tục gia tăng trong những phiên gần đây. Sau khi ghi nhận dòng vốn vào ròng khiêm tốn 7,9 triệu USD ngày 16/11, các quỹ bị rút 239,9 triệu USD trong phiên 17/11 và 306,5 triệu USD ngày 18/11, trước khi chứng kiến đợt rút vốn mạnh 582,3 triệu USD trong phiên 19/11.

Tính từ đầu tháng 11 đến hết phiên 19/11, tổng dòng vốn rút ròng khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đạt gần 3,47 tỷ USD. Làn sóng rút vốn phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng lớn của nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin. Khi dòng vốn thông qua ETF suy yếu, thị trường mất đi một nguồn cầu quan trọng, khiến khả năng hấp thụ áp lực bán trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, đợt giảm giá còn bị khuếch đại bởi hoạt động thanh lý hàng loạt vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy. Theo dữ liệu CoinGlass ngày 20/11, khoảng 1,5 tỷ USD vị thế phái sinh trên thị trường tiền mã hóa đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ.

Hoạt động thanh lý xảy ra khi giá tài sản giảm mạnh khiến những nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy không còn đủ tài sản ký quỹ để duy trì vị thế. Các lệnh đóng bắt buộc tạo thêm áp lực bán, đẩy giá xuống thấp hơn và có thể kích hoạt những đợt thanh lý tiếp theo. Điều này góp phần lý giải vì sao Bitcoin liên tục xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt khi tâm lý thị trường đang ở trạng thái tiêu cực.

Bitcoin bắt đầu lao dốc mạnh từ khoảng 23h tối 20/11 theo giờ Hà Nội. Ảnh: Investing

Bitcoin mất hơn nửa giá trị từ đỉnh, áp lực bán có thể kéo dài?

Bên cạnh những yếu tố nội tại, đợt lao dốc của Bitcoin còn diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến làn sóng bán tháo tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ Mỹ. Theo Reuters, những lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ và khả năng sinh lời của các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến giới đầu tư thu hẹp vị thế tại những tài sản có mức độ rủi ro cao.

Trong phiên 20/11, quỹ ETF theo dõi nhóm cổ phiếu bán dẫn SOXX có thời điểm giảm khoảng 8%, trong khi Nasdaq mất 3,8%. Nhiều doanh nghiệp khai thác Bitcoin có hoạt động liên quan đến trung tâm dữ liệu AI cũng chứng kiến mức giảm hai chữ số.

Theo CoinDesk, cổ phiếu Hut 8 có lúc mất gần 15%, còn Core Scientific, CleanSpark và Bitdeer giảm hơn 13%. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đang lan rộng từ lĩnh vực công nghệ sang các doanh nghiệp gắn liền với thị trường tiền mã hóa.

Một yếu tố khác là triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Sau khi lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo, giới đầu tư ngày càng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất. Trong môi trường chi phí vốn tăng, các tài sản không tạo ra thu nhập định kỳ như Bitcoin thường chịu sức ép cạnh tranh từ tiền mặt và trái phiếu chính phủ.

Ông Maxime Seiler, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc công ty giao dịch STS Digital, nhận định thị trường đang chứng kiến làn sóng né tránh rủi ro trên diện rộng, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu AI và công nghệ. Theo chuyên gia này, tiền mặt và các tài sản an toàn đang trở thành lựa chọn được ưu tiên khi biến động gia tăng.

Trong khi đó, các chuyên gia tại Delphi Digital cảnh báo khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể khiến đợt bán tháo trên thị trường tài sản số kéo dài.

Về mặt kỹ thuật, việc Bitcoin quay trở lại vùng 57.700–58.000 USD cho thấy đồng tiền số lớn nhất thế giới đang kiểm định lại khu vực đáy từng xuất hiện trong mùa hè năm nay. Nếu vùng giá này bị xuyên thủng một cách rõ rệt, thị trường có nguy cơ thiết lập mức thấp mới của năm 2026.

Bitcoin cần lấy lại ngưỡng 60.000 USD và ổn định trên vùng 62.000–63.000 USD để phát đi những tín hiệu phục hồi ban đầu. Tuy nhiên, diễn biến giá sẽ còn phụ thuộc vào khả năng ổn định của thị trường chứng khoán Mỹ, triển vọng lãi suất và đặc biệt là dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay.