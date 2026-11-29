Một chiếc nhẫn kim cương đơn thuộc về bà Lucy Duff Gordon, một người sống sót sau vụ chìm tàu ​​Titanic năm 1912, đã được bán với giá 150.000 bảng Anh (khoảng hơn 5 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá được tổ chức ở Devisers, Wiltshire, Anh.

Chủ nhân của chiếc nhẫn là Lucy Duff Gordon, một nhà thiết kế thời trang và quý tộc nổi tiếng người Anh. Bà là hành khách hạng nhất trên tàu Titanic, con tàu đã bị chìm sau khi va chạm với một tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương vào ngày 15/4/1912. Bà đã sống sót một cách kỳ diệu bằng cách lên xuồng cứu sinh số 1 cùng với chồng mình, Ngài Cosmo Duff Gordon, và thư ký của bà, Laura Mabel Francatelli.

Vào thời điểm đó, xuồng cứu sinh số 1 được thiết kế để chở tối đa 40 người, nhưng thực tế chỉ chở được 12 người, bao gồm 7 thành viên thủy thủ đoàn. Trong thảm họa chìm tàu ​​Titanic, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.500 người, những người này nằm trong danh sách những người sống sót.

Chiếc nhẫn được biết đến là món đồ trang sức quan trọng duy nhất mà bà Duff Gordon giữ lại sau vụ chìm tàu. Gia đình bà coi nó như một chiếc nhẫn đính hôn và gọi nó là "Chiếc nhẫn Titanic" qua nhiều thế hệ. Sau khi được thừa kế bởi cháu trai của bà Duff Gordon, John, Bá tước Halsbury thứ 3, chiếc nhẫn đã được gia đình bảo quản cẩn thận và được đem ra đấu giá thông qua một hậu duệ trực hệ.

Một chức sắc của nhà đấu giá giải thích: "Việc đồ trang sức liên quan đến người sống sót trên tàu Titanic xuất hiện trên thị trường là cực kỳ hiếm. Nó mang ý nghĩa đặc biệt như một trường hợp bộ sưu tập cá nhân của một hành khách nổi tiếng được đem ra đấu giá thông qua hậu duệ trực hệ".

Ngoài chiếc nhẫn, nhiều kỷ vật quý hiếm khác liên quan đến tàu Titanic cũng được bán với giá cao trong phiên đấu giá này. Vé tham quan tàu khi Titanic bắt đầu chuyến hải hành đầu tiên từ cảng Southampton, Anh, vào ngày 10/4/1912, đã được bán đấu giá với giá 40.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng).

Một tấm bưu thiếp được gửi cho em gái mình vào ngày 6/4/1912, bốn ngày trước khi khởi hành, bởi người điều hành vô tuyến cấp cao Jack Phillips, người đã thiệt mạng khi đang gửi tín hiệu cầu cứu vào thời điểm tàu ​​chìm, đã được bán với giá 32.000 bảng Anh (khoảng hơn 1 tỷ đồng).