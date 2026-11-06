Bitcoin vừa vượt 81.000 USD đã lao dốc không phanh, hơn 1 tỷ USD bị thổi bay

Bitcoin vừa trải qua một trong những phiên giao dịch biến động mạnh nhất trong nhiều tháng. Theo dữ liệu CoinGecko, trong phiên giao dịch ngày 5/11 (giờ Mỹ), đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm giảm xuống dưới 76.000 USD, mất khoảng 5,8% giá trị trong vòng 24 giờ.

Tính đến 7h sáng 6/11 theo giờ Hà Nội, Bitcoin giao dịch quanh 76.000 USD, giảm hơn 5.000 USD so với mức đỉnh trên 81.000 USD thiết lập trước đó chưa đầy một ngày. Diễn biến này gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng trong phiên 4/11, khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ giúp thị trường tài chính phục hồi mạnh mẽ.

Đợt bán tháo không chỉ giới hạn ở Bitcoin. Ethereum giảm khoảng 7,5%, xuống 2.251 USD, trong khi Solana mất 7,9%, giao dịch quanh 89 USD. XRP cũng giảm hơn 6%, còn BNB mất gần 4%. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa thu hẹp khoảng 4,6%, xuống 2.660 tỷ USD, tương đương hơn 120 tỷ USD giá trị vốn hóa bị xóa sổ trong một ngày.

(Ảnh minh họa)

Hơn 210.000 nhà giao dịch gặp họa chỉ trong 24 giờ

Điểm đáng bàn nhất trong đợt lao dốc lần này là quy mô thanh lý các vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy. Theo số liệu CoinGlass được Crypto.news dẫn lại, khoảng 210.326 nhà giao dịch trên toàn thị trường tiền mã hóa đã bị thanh lý vị thế trong vòng 24 giờ, với tổng giá trị lên tới 1,08 tỷ USD.

Trong đó, các vị thế mua, tức những khoản đặt cược vào khả năng giá tiền mã hóa tiếp tục tăng, chiếm tới 954,38 triệu USD, tương đương hơn 88% tổng giá trị thanh lý. Ngược lại, các vị thế bán khống chỉ chiếm khoảng 127,3 triệu USD.

Hoạt động thanh lý tập trung chủ yếu trong khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ trong 4 giờ cao điểm, gần 900 triệu USD vị thế đã bị đóng bắt buộc, trong đó khoảng 817 triệu USD thuộc về những nhà giao dịch đặt cược giá tăng.

Riêng Bitcoin ghi nhận khoảng 280,65 triệu USD vị thế bị thanh lý, trong khi Ethereum đứng thứ hai với gần 175 triệu USD. Giao dịch đơn lẻ có giá trị thanh lý lớn nhất là một vị thế mua Ethereum trị giá khoảng 10,94 triệu USD trên sàn Binance.

Những con số này cho thấy mức độ đảo chiều tâm lý cực kỳ nhanh chóng của nhà đầu tư. Chỉ một ngày trước đó, khi Bitcoin bật tăng từ vùng 75.600 USD lên trên 81.000 USD, thị trường chứng kiến khoảng 554 triệu USD vị thế bán khống bị thanh lý do các nhà giao dịch đặt cược giá giảm không kịp trở tay.

Tuy nhiên, khi tâm lý lạc quan quay trở lại và nhiều nhà đầu tư mở vị thế mua với kỳ vọng Bitcoin tiếp tục đi lên, thị trường bất ngờ đảo chiều. Giá giảm mạnh khiến những người sử dụng đòn bẩy phải bổ sung tài sản ký quỹ hoặc chấp nhận bị thanh lý tự động.

Hiện tượng này tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Việc đóng bắt buộc các vị thế mua làm phát sinh thêm áp lực bán, tiếp tục đẩy giá Bitcoin xuống thấp và kích hoạt những đợt thanh lý tiếp theo.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường tiền mã hóa thường xuất hiện các phiên tăng, giảm hàng nghìn USD chỉ trong vài giờ, đặc biệt khi lượng hợp đồng phái sinh đang lưu hành ở mức cao.

Bitcoin giao dịch quanh mốc 76.000 USD sáng 6/11 theo giờ Hà Nội. Ảnh: Invesint

Chứng khoán Mỹ bốc hơi hàng nghìn tỷ USD, Bitcoin đối mặt thử thách mới

Nguyên nhân quan trọng dẫn đến cú lao dốc của Bitcoin ngày 5/11 xuất phát từ làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/11, chỉ số Nasdaq Composite giảm tới 5,52%, xuống 24.315 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 19 tháng. S&P 500 mất 4,36%, trong khi Dow Jones giảm 3,44%, tương đương hơn 1.800 điểm.

Đợt bán tháo khiến khoảng 3.000 tỷ USD vốn hóa của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 bị xóa sổ chỉ trong một phiên giao dịch.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất khi chỉ số Philadelphia Semiconductor Index lao dốc hơn 12%. Cổ phiếu Nvidia mất trên 9%, trong khi nhiều doanh nghiệp liên quan đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI cũng chứng kiến mức giảm hai chữ số.

Theo Reuters, giới đầu tư đang đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực AI sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chiến thắng này làm gia tăng lo ngại Washington có thể siết chặt các quy định liên quan đến xây dựng trung tâm dữ liệu, tiêu thụ năng lượng và hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI, bất kỳ thay đổi nào về môi trường pháp lý cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lợi nhuận.

Áp lực bán trên thị trường chứng khoán nhanh chóng lan sang tiền mã hóa, vốn ngày càng có xu hướng biến động cùng các tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Theo Wall Street Journal, Bitcoin đã trải qua phiên giảm mạnh nhất về tỷ lệ phần trăm trong khoảng 5 tháng. Cùng thời điểm, cổ phiếu Coinbase và Strategy, hai doanh nghiệp có mức độ tiếp xúc lớn với thị trường tiền mã hóa, đều giảm gần 10%.

Các doanh nghiệp khai thác Bitcoin cũng chịu sức ép đáng kể, với cổ phiếu của một số công ty như IREN, CleanSpark và Cipher Mining giảm khoảng 15–16%.

Ngoài những biến động từ thị trường chứng khoán, Bitcoin vẫn đang chịu ảnh hưởng của vụ tấn công mạng nhằm vào Binance cuối tháng 10, với thiệt hại được công bố ở mức khoảng 6,3 tỷ USD. Sự cố an ninh nghiêm trọng này tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ tài sản và niềm tin của nhà đầu tư đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa.

Trong khi đó, dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ vẫn chưa phát đi tín hiệu phục hồi thực sự vững chắc. Theo dữ liệu SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận khoảng 74,6 triệu USD dòng vốn vào ròng trong ngày 4/11, sau ba phiên liên tiếp bị rút vốn.

Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các quỹ vẫn rất lớn. Quỹ FBTC của Fidelity thu hút khoảng 236,7 triệu USD, trong khi IBIT của BlackRock lại ghi nhận dòng vốn rút ròng hơn 201 triệu USD.

Vùng 75.000–76.000 USD đang trở thành khu vực hỗ trợ quan trọng đối với Bitcoin. Đây cũng là vùng giá mà đồng tiền số này từng kiểm định trong những đợt điều chỉnh gần đây. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, rủi ro xuất hiện một nhịp giảm sâu hơn sẽ tăng lên.

Ngược lại, để củng cố triển vọng phục hồi, Bitcoin cần lấy lại vùng 80.000–82.000 USD, nơi đồng tiền số này vừa thất bại trong nỗ lực duy trì đà tăng.

Thị trường crypto sẽ còn đối mặt với hai sự kiện quan trọng trong ngày 6/11. Theo dữ liệu Deribit, khoảng 2,7 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin dự kiến đáo hạn lúc 15h theo giờ Hà Nội. Chỉ hơn 5 giờ sau, vào lúc 20h30, Mỹ dự kiến công bố báo cáo việc làm tháng 10, một trong những dữ liệu có thể tác động mạnh đến kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).