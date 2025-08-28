Taylor Swift đính hôn: Loạt cổ phiếu tăng như lên đồng

Taylor Swift hiện không chỉ là ngôi sao nhạc pop mà còn là một “hiện tượng kinh tế – văn hóa” tại Mỹ. Thông tin cô đính hôn được công bố qua một bài đăng trên mạng xã hội cùng Travis Kelce ngay lập tức tạo ra làn sóng chú ý khổng lồ.

Sự kiện này khiến nhiều thương hiệu và cả thị trường chứng khoán phản ứng. Người hâm mộ đổ xô bàn tán về chiếc nhẫn, trang phục, thậm chí cả những sản phẩm liên quan đến cặp đôi. Điều này biến một tin tức đời tư thành “cú hích” kinh doanh cho nhiều công ty.

Tiền vệ biên Travis Kelce, số 87 của Kansas City Chiefs, ăn mừng cùng Taylor Swift sau trận chung kết bóng bầu dục AFC với Buffalo Bills, tại Sân vận động GEHA ở Arrowhead tại Kansas City, Missouri, vào ngày 26/1/2025.

Những cổ phiếu nào tăng giá nhờ Taylor Swift?

Signet Jewelers – một trong số ít công ty trang sức niêm yết lớn – tăng hơn 6% trong phiên thứ Tư, sau khi đã tăng 3% ngay hôm Swift công bố tin vui. Lý do: fan tìm cách đoán chiếc nhẫn kim cương của cô, được xác nhận thuộc kiểu cắt cushion.

Ralph Lauren – thương hiệu thời trang mà cả Swift và Kelce đều mặc trong ảnh – tăng 0,5% hôm sau, nối tiếp mức tăng 2% trước đó. Các chuyên gia phân tích cho rằng việc Swift diện đồ Ralph Lauren mang lại giá trị thương hiệu đáng kể.

American Eagle – cổ phiếu tăng hơn 8% sau khi công bố hợp tác cùng thương hiệu thể thao Tru Kolors của Kelce. Việc gắn liền với tên tuổi cặp đôi giúp thương hiệu này hút mạnh sự chú ý.

Ngoài ra, một số thương hiệu khác cũng nhanh chóng tận dụng “hiệu ứng Swift”: Domino’s Pizza và GrubHub gửi thông báo ứng dụng có nhắc đến ca khúc của cô kèm biểu tượng nhẫn; hãng nước ngọt Poppi tung ảnh theo chủ đề đính hôn.

Ngoài cổ phiếu, còn thị trường nào chịu ảnh hưởng?

Không chỉ doanh nghiệp, các sàn dự đoán cũng nóng lên. Nhiều người đặt cược rằng Taylor Swift và Travis Kelce sẽ kết hôn trước cuối năm 2025, khiến mức dự báo tăng vọt ngay sau khi thông tin đính hôn được công bố.

Trước đó, Swift đã được coi là “động cơ kinh tế” hậu đại dịch. Tour diễn toàn cầu Eras Tour không chỉ phá kỷ lục doanh thu mà còn góp phần thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, đến mức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải ghi nhận trong báo cáo kinh tế.