Từ 1,8 triệu đồng, cô gái biến đà điểu thành thú cưng "gây bão” mạng xã hội

Thú cưng khổng lồ nặng 2 tạ

Ba năm trước, cô He đến từ Ninh Hương, Trung Quốc đã bỏ tiền triệu để mua 3 chú đà điểu con với mục đích nuôi bán lấy tiền. Lúc đó, mỗi chú đà điểu con có giá 500 NDT (1,8 triệu đồng).

Trước đó, gia đình cô He cũng đã nuôi gà, vịt và một số loài gia cầm khác. Một người bạn của cha cô cũng đã mua đà điểu.

Ban đầu, ba chú đà điểu con chỉ mới hai tháng tuổi, to bằng gà trống trưởng thành. Gia đình cô He đã nuôi chúng trên một bãi đất trống ở phía sau đồi của làng, nơi chúng sống cùng với đàn gà và vịt.

Cô He đặt tên cho ba chú đà điểu con là Bánh Bự, Bánh Nhị và Bánh Ba. Tiếc rằng hai chú đà điểu đầu tiên đã qua đời, giờ chỉ còn lại duy nhất Bánh Ba.

Hiện tại, Bánh Ba đã cao tới 2 mét và nặng hơn 200kg, nó có sức ăn rất lớn. Thức ăn cho Bánh Ba bao gồm khoai lang, cỏ, đậu nành và kê, thường đầy một giỏ mỗi lần và nó cần được cho ăn bốn lần một ngày. Việc chăm sóc Bánh Ba khá vất vả, đặc biệt vào mùa khô, gia đình cô He phải đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn cho nó.

Đầu tháng 10 vừa qua, đã có người đến hỏi mua Bánh Ba, tuy nhiên cô He và cha cô nhất quyết giữ đà điểu cưng lại thay vì bán nó.

Được biết, Bánh Ba thuộc giống đà điểu châu Phi, tuổi thọ trung bình là 30 năm, thậm chí có con lên đến khoảng 60 năm. Bánh Ba hiện mới hơn 3 tuổi.

Dịp Tết Trung thu vừa qua, cô đã chụp ảnh đà điểu cưng và đăng lên mạng. Không ngờ sáng hôm sau khi thức dậy, hình ảnh của Bánh Ba đã “gây sốt” khắp mạng xã hội.

Trong phần bình luận, nhiều người lạ khen ngợi Bánh Ba vì vẻ ngoài dễ thương và duyên dáng. Một số người còn bày tỏ mong muốn được mua một chú đà điểu như vậy. Có người thì thúc giục cô He livestream hoặc mua máy quay di động gắn vào cổ đà điểu, tạo ra những thước phim độc đáo ghi lại từ góc nhìn của nó.

Đáp lại phản hồi nồng nhiệt từ cư dân mạng, cô He đã đăng một video ghi lại cảnh ba chú đà điểu đi dạo vào ngày 8 tháng 10. Video này cũng tiếp tục đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Cô He cho biết, nếu video đà điểu có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai, cô chỉ mong muốn thông qua đó kiếm đủ tiền nuôi Bánh Ba để có thể chăm sóc nó tốt hơn thay vì tận dụng nó để kiếm lời.