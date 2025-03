Nữ ca sỹ giàu nhất thế giới kiếm 1 tỷ USD chỉ trong 8 tháng

Giá trị tài sản ròng của Taylor Swift là 1,6 tỷ USD, tăng 500 triệu USD kể từ tháng 10/2023, khi cô lần đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Taylor Swift (34 tuổi) đã tạo nên lịch sử khi trở thành ngôi sao âm nhạc nữ giàu nhất thế giới, tích lũy được 1 tỷ USD chỉ trong 8 tháng. Ca sĩ này tiếp tục giữ vững vị thế tỷ phú USD dựa trên giá trị các bài hát và buổi biểu diễn của mình.

Theo Forbes, riêng danh mục âm nhạc của Swift ước tính trị giá 600 triệu USD, cộng với 600 triệu USD nữa đến từ các chuyến lưu diễn và tiền bản quyền. Danh mục bất động sản "khủng" trị giá khoảng 125 triệu USD càng làm tăng thêm khối tài sản ấn tượng của cô.

Khối tài sản của Taylor Swift. Ảnh: Forbes

Lý do tài sản tăng chóng mặt của Swift?

Động lực gia tăng tài sản nhanh chóng của Swift là chuyến lưu diễn Eras Tour phá kỷ lục của cô, được khởi động vào tháng 3/2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 12/2025.

Chuyến lưu diễn không chỉ thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới mà còn phá vỡ nhiều kỷ lục.

Năm ngoái, Forbes ước tính riêng chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn Eras Tour đã mang về cho cô khoản tiền đáng kinh ngạc 190 triệu USD.

Vào tháng 12/2024, Pollstar đưa tin, Eras Tour đã trở thành chuyến lưu diễn hòa nhạc đầu tiên trong lịch sử vượt qua tổng doanh thu gộp 1 tỷ USD.

Chuyến lưu diễn của Swift đã bán được hơn 2 tỷ USD tiền vé thông qua buổi biểu diễn thứ 149. Đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của cô tại Vancouver, British Columbia Canada.

Con số khủng này gấp đôi doanh số bán vé gộp của bất kỳ chuyến lưu diễn hòa nhạc nào khác trong lịch sử, thiết lập kỷ lục chưa từng có trong ngành công nghiệp hòa nhạc toàn cầu.

Theo The New York Times, Taylor Swift Touring - công ty sản xuất của nữ ca sĩ, đã xác nhận những con số này. Lần đầu tiên Swift cho phép tiết lộ thông tin tài chính về chuyến lưu diễn của cô. Trong lần bán vé đầu tiên, hệ thống của Ticketmaster bị sập do nhu cầu quá lớn.

Chuyến lưu diễn Eras của Swift đã vượt qua cả những tên tuổi lớn nhất trong ngành.

Billboard đưa tin, Coldplay đã lập kỷ lục với doanh số bán vé là 1 tỷ USD cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới (Music of the Spheres) kéo dài 156 ngày. Chuyến lưu diễn của Swift, với số buổi biểu diễn tương tự, nhưng doanh thu tăng gấp đôi.

Mỗi ngày diễn ra Eras Tour đều cháy vé. Giá vé trung bình là 204 USD, cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành là 131 USD, theo Pollstar.

Tổng cộng, hơn 10 triệu người hâm mộ đã tham dự các buổi hòa nhạc của Swift, tạo nên một hiện tượng văn hóa toàn cầu thúc đẩy nền kinh tế địa phương và thống trị văn hóa đại chúng trong gần hai năm.

Thành tựu của Taylor Swift củng cố vị thế của cô như một thế lực trong ngành công nghiệp âm nhạc, văn hóa và kinh tế.