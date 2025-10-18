Giá vàng hôm nay, 18-10: Vàng thế giới lao dốc hàng trăm USD

Giá vàng hôm nay "bốc hơi" hàng trăm USD

Đêm qua, giá vàng thế giới có thời điểm vọt lên mức kỷ lục 4.380 USD/ounce nhưng ngay sau đó đảo chiều giảm mạnh. Đến đầu ngày 18-10, giá vàng giao ngay giảm 128 USD/ounce, đóng cửa cuối tuần ở mức 4.252 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng, mất 97 USD, chốt phiên tại 4.206 USD/ounce.

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá này được cho là áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư sau khi vàng liên tục lập đỉnh trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu vẫn gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh ngành ngân hàng Mỹ đối mặt với lo ngại về nợ xấu và chất lượng tín dụng.

Đồng USD trải qua tuần tồi tệ nhất trong hai tháng qua, với chỉ số USD Index giảm liên tục trong 4 ngày qua. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4%.

Các nhà phân tích nhận định dù giá vàng thế giới giảm mạnh trong ngắn hạn do áp lực chốt lời, xu hướng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý e ngại rủi ro và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động khó lường từ thị trường tài chính và các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.