Vàng lập đỉnh: Cơn “cuồng vàng” sẽ đi tới đâu?

Năm 2025 chứng kiến đà tăng phi mã của vàng, vượt qua mọi dự báo thận trọng của giới phân tích. Từ mức 4.000 USD/ounce, vàng đã liên tục phá đỉnh, khiến hầu hết các tổ chức tài chính phải điều chỉnh lại dự báo.

Ngân hàng Bank of America là một trong những tổ chức lạc quan nhất, cho rằng giá vàng có thể đạt tới 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Trong khi đó, Deutsche Bank lại tỏ ra dè chừng, cho rằng vàng đã chạm đỉnh và sẽ dần mất đà.

Vấn đề ở chỗ: không giống như cổ phiếu hay bất động sản, vàng không tạo ra lợi nhuận định kỳ nên việc định giá hay dự báo giá trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn dựa vào một số chỉ báo kinh tế để “đọc vị” xu hướng của kim loại quý này.

Những chỉ báo nào đang nói gì về giá vàng?

Thứ nhất là tỷ lệ vàng – dầu (Gold-to-Oil Ratio). Trong năm qua, giá vàng tăng mạnh trong khi giá dầu ì ạch, khiến tỷ lệ này vượt xa mức trung bình lịch sử. Theo giới phân tích, điều đó đồng nghĩa hoặc là vàng sẽ phải điều chỉnh giảm, hoặc dầu sẽ tăng để cân bằng lại tương quan.

Thứ hai là chi phí sản xuất vàng. Trung bình toàn cầu, chi phí duy trì sản xuất (AISC) của các mỏ vàng là khoảng 1.600 USD/ounce. Nghĩa là giá vàng hiện cao gấp 2,6 lần chi phí này – mức chênh lệch lớn hiếm thấy. Điều này sẽ khuyến khích các công ty khai thác mở rộng sản lượng, thậm chí khai thác những mỏ kém hiệu quả vốn chỉ có lãi khi giá vàng ở mức cao.

Cuối cùng là tỷ lệ Dow Jones trên vàng – một chỉ số so sánh sức mạnh giữa thị trường chứng khoán và vàng. Hiện tỷ lệ này đang ở mức 11 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử, cho thấy vàng đang đắt đỏ so với cổ phiếu.

Tổng hòa các chỉ số trên, có thể thấy giá vàng đang ở mức tương đối cao so với các loại tài sản khác.

Vì sao vàng vẫn có cơ hội tăng lên 5.000 USD/ounce?

Bất chấp những cảnh báo, nhiều chuyên gia cho rằng bối cảnh vĩ mô hiện nay đang “hoàn hảo” cho vàng. Nỗi lo bong bóng chứng khoán, thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ và các cuộc xung đột địa chính trị toàn cầu đều khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như “nơi trú ẩn an toàn”.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương cũng đang mua vàng với tốc độ kỷ lục trong bối cảnh làn sóng phi đô la hóa lan rộng. Họ đang tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc gia, giảm dần phụ thuộc vào đồng USD – động thái được xem là “phiếu tín nhiệm” cho vàng.

Cùng lúc đó, nợ công Mỹ tăng vọt, trong khi xung đột thương mại Mỹ - Trung, khủng hoảng năng lượng và nguy cơ suy thoái toàn cầu tiếp tục bao trùm. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9 và dự kiến hạ thêm trong năm, vàng càng có cơ hội hưởng lợi - bởi đây là loại tài sản không sinh lãi, nhưng trở nên hấp dẫn khi lãi suất đi xuống.

Cơn “cuồng vàng” có thể kéo dài bao lâu?

Một số nhà đầu tư cho rằng đà tăng hiện tại của vàng phần nào bị thổi phồng bởi hiệu ứng FOMO – tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội”. Sau chuỗi tăng mạnh, họ bắt đầu chốt lời, khiến thị trường xuất hiện những đợt điều chỉnh nhẹ.

Dù vậy, hầu hết giới phân tích đều tin rằng điều chỉnh – nếu có – cũng chỉ là tạm thời. Chừng nào bất ổn kinh tế và chính trị còn bao trùm, vàng vẫn giữ vị thế là nơi trú ẩn đáng tin cậy. Và mức 5.000 USD/ounce, dù có thể xa vẫn không phải là giấc mơ viển vông.