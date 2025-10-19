Sôi động thị trường hoa, quà tặng trước lễ 20/10

Thị trường hoa và quà tặng 20/10 tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu sôi động trước lễ.

Tại vựa hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh), chợ hoa đầu mối lớn nhất thành phố, không khí chuẩn bị cho ngày 20/10 nhộn nhịp từ đầu tuần. Các loại hoa hồng, hướng dương, baby, cẩm tú cầu được nhập về liên tục để phục vụ cho khách sỉ mua sớm.

Chị Trương Hồng Linh, đại diện tiệm hoa Diễm Chi, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, cho biết, sức mua tăng lên từ giữa tháng 10 và sôi động cho đến chính lễ. Thị trường hoa năm nay vẫn rất đa dạng, từ hoa nội đến nhập khẩu, trong đó dòng nhập khẩu như tuylip, mẫu đơn, hồng Ecuador dù giá cao nhưng vẫn có sức hút đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Hoa hồng đắt hàng nhất, trong đó hồng nhung, biểu tượng của tình yêu và vẻ đẹp, bán rất chạy.

"Sức mua đã tăng mạnh so với ngày thường, nhưng chưa nhộn nhịp bằng năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay cao điểm lễ rơi vào cuối tuần, nên tôi nghĩ rằng sức mua sẽ còn tăng cao, nhất là vào buổi tối. Chúng tôi cũng chuẩn bị tối đa nhân lực để phục vụ người dân", chị Hồng Linh chia sẻ.

Theo các tiểu thương, giá hoa năm nay tăng do chi phí vận chuyển và thời tiết thất thường ảnh hưởng nguồn cung. Một tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, trong khi hoa nền và loại phổ thông chỉ tăng nhẹ 5 - 10%, thì dòng cao cấp tăng 20 - 30%, cá biệt là hoa hồng có thể gấp 3 lần so với bình thường. Thông thường 1 bó hồng 50 bông có giá 150.000 - 200.000 đồng, hiện đã tăng lên 250.000 - 300.000 đồng, đúng ngày 20/10 có thể lên 600.000 đồng 1 bó hồng nhung.

"Như ngày thường chỗ hoa này tôi mua chỉ vài trăm nghìn, thì nay có giá hơn một triệu đồng rồi. Mai kia còn tăng nữa, lễ mà. Vì vậy tôi tranh thủ đi mua sớm, còn thiếu gì bổ sung sau", một người dân mua hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết.

Giá hoa trước lễ tại TP. Hồ Chí Minh nhích nhẹ 20 - 30% so với bình thường.

Tương tự, chị Mai Hạnh Thúy (phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh) cũng đi chợ sớm mua hoa về làm giỏ quà, dù giá cao, nhưng các loại hoa vẫn đa dạng và tươi, phù hợp với nhu cầu trưng bày, tặng trong dịp 20/10. Theo chị Thúy, hoa lan hồ điệp có giá bình ổn hơn, từ 190.000 đồng đến 220.000 đồng/cành, chủ yếu phục vụ khách đặt trước, khách hàng công ty, ít có khách lẻ.

Tại các cửa hàng hoa cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Hệ thống Dalat Hastfarm ghi nhận sức mua tăng 10 - 15% so với cùng kỳ. Nắm bắt xu hướng thị trường, đơn vị đã khởi động từ sớm để mang đến những giỏ hoa đẹp nhất phục vụ thị trường.

"Năm nay, xu hướng người dân thích những màu hoa pastel nhã nhặn, dịu dàng, tinh tế. Với người Việt Nam, việc tặng hoa cho người thân trong dịp lễ như 20/10 là truyền thống, mức chi tiêu phổ biến từ 500.000 - 1.500.000 đồng cho một giỏ hay bó hoa đẹp. Chúng tôi chuẩn bị rất nhiều dòng sản phẩm đặc sắc hoa hồng, mẫu đơn, tuylip…, giữ giá bình ổn, chỉ tăng nhẹ, nhưng đồng thời cũng tung ra nhiều khuyến mãi, voucher mua sắm cho khách hàng", anh Chung Minh Nhân, Quản lý khu vực của Dalat Hastfarm cho biết.

Nhiều cửa hàng hoa online tại TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận lượng đặt trước tăng sớm, khách hàng chọn mẫu qua trang web hoặc trên nền tảng mạng xã hội, thanh toán online và hẹn giao đúng ngày 20/10 để tránh tình trạng "cháy hàng".

"Nhiều khách không còn chờ tới sát ngày như trước mà có xu hướng đặt hàng sớm và hẹn giờ giao, như vậy chúng tôi cũng chủ động được lượng hàng hóa bán ra, tránh cháy hàng, sốt giá", chủ một shop hoa trên địa bàn phường Xuân Hòa (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Hoa sáp có giá ổn định và bán khá chạy trong dịp lễ 20/10.

Xu hướng đặt hoa và mua quà online trong dịp lễ này cũng khá phổ biến tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài hoa tươi, nhiều loại hoa sáp, đặc biệt là những combo quà - hoa; hoa - trái cây; quà tặng "xanh" (mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, tinh dầu, sản phẩm chăm sóc sức khỏe…) được người tiêu dùng ưu ái lựa chọn vì thiết thực mà vẫn chuyển tại trọn vẹn ý nghĩa. Nhiều shop bán hàng trực tuyến ghi nhận sức mua tăng mạnh.

"Mình lựa chọn vài món quà nhỏ xinh, thiết thực để tặng mẹ và chị gái trên shop online, chủ yếu từ các thương hiệu mình quen mua, cũng chú trọng vào chất lượng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của người cần tặng, thể hiện tấm lòng thành của mình", chị Phạm Minh Nhi, một nhân viên văn phòng tại phường Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Ở phân khúc quà tặng cao cấp, nhiều hãng trang sức cũng tranh thủ tung ra thị trường bộ sưu tập mới để thu hút khách hàng. Đơn cử như thương hiệu PNJ giới thiệu nhiều bộ sưu tập như: Timeless Diamond (Vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian) hay My First Diamond, với thông điệp tôn vinh phái mạnh với những nét riêng khí chất, là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật. Cùng với nhiều hoạt động quảng bá, kèm với nhiều chương trình ưu đãi, thương hiệu này kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc trong mùa lễ năm nay.

Dù thị trường 20/10 năm nay không quá bùng nổ, nhưng sự chuyển dịch trong hành vi mua sắm cho thấy người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến giá trị cảm xúc và ý nghĩa quà tặng hơn là hình thức. Một bó hoa nhỏ, một tấm thiệp viết tay hay món quà giản dị nhưng tinh tế vẫn đủ để gửi trọn thông điệp yêu thương đến những người phụ nữ thân yêu. Giữa dòng chảy thị trường sôi động, "món quà" lớn nhất vẫn chính là tấm lòng chân thành của người tặng gửi gắm cùng lời chúc ý nghĩa trong những dịp quan trọng.