Taylor Swift - Travis Kelce: Cặp đôi “tỷ đô” của làng giải trí và thể thao Mỹ

Taylor Swift giàu đến mức nào?

Taylor Swift hiện là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính 1,6 tỷ USD. Thành công vang dội từ tour diễn “Eras Tour” – tour đầu tiên trong lịch sử vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD – đã giúp cô chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú từ năm 2023.

Phần lớn tài sản của Swift đến từ doanh thu âm nhạc, các buổi biểu diễn và việc sở hữu toàn bộ bản quyền sáu album đầu tiên. Ngoài ra, cô còn nắm trong tay gần 120 triệu USD bất động sản, một căn biệt thự 17 triệu USD ở Rhode Island và cả máy bay riêng trị giá 23 triệu USD.

Với sự nghiệp kéo dài gần 20 năm, Swift không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một “thương hiệu toàn cầu”, có khả năng tác động trực tiếp đến cả nền kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ.

Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức bước vào kỷ nguyên đính hôn.

Travis Kelce mang gì vào “chuyện tình tỷ đô”?

So với bạn gái, tài sản của Travis Kelce khiêm tốn hơn nhiều. Tuy nhiên, với tư cách ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, anh vẫn sở hữu sự nghiệp và khối tài sản đáng mơ ước.

Trong suốt 12 năm chơi cho Kansas City Chiefs, Kelce đã kiếm được hơn 111 triệu USD từ lương thi đấu (chưa tính thuế và phí). Ngoài sân cỏ, anh còn có thu nhập khoảng 80 triệu USD từ hợp đồng quảng cáo, chương trình truyền hình, điện ảnh và đặc biệt là podcast “New Heights” cùng anh trai Jason – dự án đã ký hợp đồng 100 triệu USD với Wondery vào năm 2024.

Kelce còn đầu tư vào đội đua F1 Alpine, mở nhà hàng ở Kansas City cùng đồng đội Patrick Mahomes và sáng lập hai thương hiệu khởi nghiệp. Về tài sản cá nhân, anh sở hữu biệt thự 6 triệu USD và chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá 400.000 USD.

Vì sao họ được gọi là “cặp đôi quyền lực”?

Khi gộp lại, Swift và Kelce sở hữu khối tài sản 1,67 tỷ USD – chỉ đứng sau bộ đôi huyền thoại Jay-Z và Beyoncé (3,38 tỷ USD). Cặp đôi này không chỉ là biểu tượng của tình yêu cổ tích, mà còn là sự kết hợp hiếm có giữa âm nhạc, thể thao, truyền thông và thương mại.

Sự kiện đính hôn của họ được ví như một “cú nổ truyền thông”, thu hút sự chú ý không kém bất kỳ trận Super Bowl nào. Với Swift, mỗi động thái đều ẩn chứa những “trứng phục sinh” khiến người hâm mộ phấn khích giải mã. Với Kelce, sự nghiệp bóng bầu dục vẫn đang thăng hoa và mùa giải NFL tới có thể mang lại thêm một chiếc nhẫn vô địch nữa cho bộ sưu tập của anh.

Trong bức tranh rộng hơn, “chuyện tình tỷ đô” này không chỉ gắn liền với hào quang cá nhân, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của văn hóa đại chúng Mỹ lên kinh tế, thương mại và cả đời sống xã hội.