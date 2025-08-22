Ngắm xe Honda PS có biển số “đẹp nhất Hải Phòng”, được trả 350 triệu đồng chủ nhân không bán

Với thiết kế châu Âu có vẻ ngoài bắt mắt và các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ, tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp, Honda PS nhập Ý từng là biểu tượng cho chất chơi “xịn xò” của giới trẻ những năm 2000.

Những chiếc Honda PS vào thời điểm đó có giá lên đến hàng trăm triệu đồng, được xem là một trong những dòng xe đắt đỏ nhất Việt Nam. Đặc biệt hơn, khi dòng xe này được khoác lên mình chiếc biển số đẹp lại càng thể hiện được “đẳng cấp” của chủ sở hữu.

Nổi tiếng trong giới chơi xe biển số đẹp tại Hải Phòng nhiều năm nay, anh Anh Tuấn cho biết, một trong những chiếc xe anh yêu thích nhất trong bộ sưu tập xe biển đẹp của mình là chiếc Honda PS nhập Ý, biển số 16M6-6666.

Theo anh Tuấn, chiếc xe này sản xuất từ năm 2006 và được anh mua lại của một “đại gia” vào năm 2022 và đã sang tên chính chủ của mình.

“Nếu không có biển số đẹp, chiếc xe cũ này có giá trị chỉ vài triệu đồng. Tuy nhiên, vì quá thích biển số, tôi đã bỏ ra số tiền 99 triệu đồng để mua.”, anh Tuấn cho biết.

Khi có được chiếc xe có biển số mình thích rồi, anh Tuấn tiếp tục chi thêm 70 triệu đồng để đầu tư, thay thế toàn bộ carbon nhựa nhám cho thật đẹp, xứng đáng với tấm biển mà nó đang sở hữu.

Để "biến hoá" chiếc xe cũ nát thành một chiếc xe thật đẹp như mới, anh Tuấn đã phải đặt nhiều bộ phận chính hãng từ Ý về Việt Nam để thay thế.

Qua bàn tay "phù thuỷ" của anh Tuấn, chiếc xe lột xác hoàn toàn và trở nên đẹp như mới.

Nhiều anh em trong giới đam mê số đẹp đánh giá đây là chiếc xe máy có biển số đẹp nhất Hải Phòng với 6 số 6.

"Đặc biệt, với biển số 16M6 khi phát âm sẽ vần như 16-16 nên rất đẹp. Có người từng trả số tiền 350 triệu đồng để mua lại nhưng tôi không bán”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, để mua được một chiếc xe biển số đẹp không hề dễ dàng. Chưa kể từ ngày có chiếc xe này, anh đã may mắn mua được thêm nhiều chiếc xe có biển số đẹp khác. Vì vậy, anh chỉ để ngắm chơi chứ giá nào cũng không bán.

Ngoài chiếc xe Honda PS, anh Tuấn còn sở hữu nhiều xe biển đẹp là tứ quý 9, 8, 6... Đặc biệt, để có thể bảo quản tốt nhất bộ sưu tập của mình, anh Tuấn đã tậu hẳn một thùng container làm kho cất giữ và trưng bày xe. Các xe đều được tháo hết ắc quy, đậu trong container, bật điều hòa liên tục 24h.