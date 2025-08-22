Kinh tế 24h: Ô tô, chất bán dẫn, gỗ của EU vào Mỹ chịu thuế 15%

Ô tô, chất bán dẫn, gỗ của EU vào Mỹ chịu thuế 15%

EU và Mỹ ký thỏa thuận khung thương mại, áp thuế 15% với hàng hóa EU như ô tô, chất bán dẫn, gỗ nhập vào Mỹ, thấp hơn mức đe dọa trước đây của Tổng thống Trump.

Từ 1/9, Mỹ áp thuế Tối huệ quốc (MFN) cho máy bay, dược phẩm, nguyên liệu hóa học và tài nguyên khan hiếm từ EU. Đổi lại, EU bỏ thuế hàng công nghiệp Mỹ, ưu đãi thị trường cho thủy sản, nông sản Mỹ và ban hành luật giảm thuế.

Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic gọi đây là thỏa thuận thương mại thuận lợi nhất mà Mỹ dành cho đối tác. Thỏa thuận được công bố ngày 27/7 tại Turnberry, Scotland, sau nhiều tháng đàm phán, đánh dấu bước tiến lịch sử trong quan hệ kinh tế EU-Mỹ.

Fed kìm đà tăng giá vàng thế giới, SJC vẫn vọt lên đỉnh kỷ lục

Giá vàng thế giới tăng mạnh từ 3.315 USD lên gần 3.350 USD/ounce trong phiên 20/8, nhưng sáng 21/8 giảm nhẹ xuống 3.344 USD do tín hiệu thận trọng từ Fed. Ngân hàng UBS dự báo giá vàng đạt 3.600 USD quý I/2026 và 3.700 USD quý II, nhờ rủi ro kinh tế Mỹ, xu hướng phi đô la hóa, và nhu cầu mạnh từ quỹ ETF (dự kiến 600 tấn năm 2025) cùng ngân hàng trung ương (tăng 3% lên 4.760 tấn). Lạm phát dai dẳng, kinh tế Mỹ tăng trưởng thấp, và USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng.

Vàng miếng SJC ở mức đỉnh kỷ lục

Trong nước, vàng miếng SJC lập đỉnh kỷ lục 125,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600.000 đồng; vàng nhẫn Doji đạt 117,3-120,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế lên hơn 18 triệu đồng. Tuy nhiên, Fed kìm hãm đà tăng khi giữ lãi suất 4,25-4,5%. Biên bản họp Fed cho thấy bất đồng, với kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 9 giảm từ 99% xuống 82%. Nhà đầu tư chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole (21-23/8) để rõ lộ trình lãi suất.

Các chuyên gia như Kevin Grady và Daniel Pavilonis cho rằng lãi suất cao do thuế quan gây lạm phát, nhưng nếu giảm 0,25%, vàng có thể đi ngang. John Murillo nhận định hội nghị Jackson Hole có thể kích hoạt đợt tăng giá mới nếu Fed ôn hòa hoặc xảy ra cú sốc địa chính trị. Phân tích kỹ thuật cho thấy mô hình tam giác đối xứng, báo hiệu khả năng bứt phá.

Cổ phiếu "vua" bùng nổ đưa VN-Index tiến gần 1.700 điểm

Ngày 21/8, VN-Index tăng mạnh 23,64 điểm (1,42%), chốt tại 1.688 điểm, tiến gần mốc 1.700, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và công nghệ. Sáng nay, chỉ số tăng 18,66 điểm (1,13%) lên 1.683,22 điểm, với 119 mã tăng, 194 mã giảm. Chiều tiếp tục bứt phá, có lúc vượt 1.690 điểm. HNX-Index tăng nhẹ 0,66 điểm lên 284,39, UPCoM-Index tăng 0,9 điểm lên 110,58.

Nhóm ngân hàng dẫn dắt đà tăng, với TPB, STB, VIB, MSB tăng kịch trần, riêng TPB khớp 115 triệu đơn vị, dư mua trần 9,5 triệu. OCB cũng tăng trần cuối phiên. Top 10 mã đóng góp lớn gồm 9 mã ngân hàng (VPB, BID, VCB, LPB, ACB, TCB, STB, CTG, HDB), đóng góp 18,7 điểm. Chỉ EVF giảm, TIN tham chiếu, các mã ngân hàng khác đều xanh.

Cổ phiếu công nghệ hỗ trợ, với FPT tăng 4% lên 101.700 đồng, góp 1,4 điểm, cùng CMG, ELC, SBD, BTH, ONE tăng điểm. Ngược lại, nhóm chứng khoán chìm trong sắc đỏ, với VIX, VCI, VDS, MBS, SBS, APS, DSE, BSI, AGR, BVS giảm, DSC giảm sàn.

Thanh khoản đạt 56.584 tỷ đồng, giảm 12%, trong đó HoSE chiếm 50.982 tỷ, VN30 đạt 28.202 tỷ. Khối ngoại bán ròng 2.417 tỷ đồng, tập trung vào VPB (585 tỷ), HPG (343 tỷ), CTG (241 tỷ), nhưng mua mạnh SSI (243 tỷ), BID (92 tỷ).

Thị trường phân hóa, nhưng bluechip, đặc biệt ngân hàng, tiếp tục là động lực chính, đưa VN-Index lập đỉnh mới, dù khối ngoại bán ròng mạnh.

Trung Quốc tăng nhập dầu Nga khi Ấn Độ giảm mua

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga khi Ấn Độ giảm mua do áp lực từ Mỹ. Theo Reuters, tính đến tuần trước, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đặt 13 lô dầu thô Nga giao tháng 10 và 2 lô giao tháng 11, mỗi lô 700.000-1 triệu thùng, từ các cảng Bắc Cực và Biển Đen – thường phục vụ Ấn Độ. Muyu Xu, nhà phân tích của Kpler, cho biết giá dầu Nga rẻ hơn 3 USD/thùng so với dầu Trung Đông, tạo cơ hội cho Trung Quốc.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng lớn nhất của dầu Nga sau khi phương Tây tẩy chay vì xung đột Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 7, các hãng dầu quốc doanh Ấn Độ tạm dừng mua do chiết khấu giảm và cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đe dọa áp thuế nhập khẩu thứ cấp, áp thêm 25% thuế với hàng Ấn Độ, nâng tổng thuế lên 50%, nhằm ép Moskva ngừng chiến sự. Điều này khiến nhu cầu dầu Nga từ Ấn Độ giảm.

Năm ngoái, Ấn Độ nhập 53 tỷ USD dầu Nga (37% tổng nhập khẩu), trong khi Trung Quốc nhập 62,6 tỷ USD (13,5% nhập khẩu). Tuy Trung Quốc tăng mua, khó bù đắp lượng 1,7 triệu thùng/ngày của Ấn Độ, khi Bắc Kinh chỉ nhập 1,2 triệu thùng/ngày. Trump tuyên bố chưa áp thuế trả đũa Trung Quốc nhưng có thể hành động trong 2-3 tuần tới. Xu dự báo các nhà máy Trung Quốc sẽ tiếp tục mua thêm dầu Nga giá rẻ.

Ngày 20/8, Indian Oil và Bharat Petroleum nối lại mua dầu Nga giao tháng 9-10 do chiết khấu tăng, cho thấy Ấn Độ chưa từ bỏ hoàn toàn nguồn cung này.

Vietlott lại tìm được 2 vé số trúng độc đắc tiền tỷ

Vietlott công bố tại kỳ quay số thứ 1.232 của xổ số Power 6/55 tối 21/8, không có người trúng Jackpot 1 trị giá hơn 73 tỷ đồng. Tuy nhiên, hệ thống tìm thấy 2 vé trúng Jackpot 2, tổng giá trị 3,254 tỷ đồng, chia đều mỗi người gần 1,5 tỷ đồng sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Dãy số trúng Jackpot 1 là 05-09-17-35-40-41, số vàng 45; vé Jackpot 2 trùng 5/6 số và số đặc biệt 44.

Ngoài ra, kỳ quay này ghi nhận 24 người trúng giải nhất (40 triệu đồng/giải), 987 người trúng giải nhì (500.000 đồng/giải) và 19.890 người trúng giải ba (50.000 đồng/giải). Trước đó, tại kỳ quay số 1.231 tối 19/8, Vietlott cũng tìm được 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá gần 3,4 tỷ đồng, thuộc về người chơi tại TP.HCM.

Sự kiện liên tục tìm thấy vé trúng độc đắc cho thấy sức hút của xổ số Power 6/55. Vietlott tiếp tục tạo cơ hội đổi đời cho người chơi, dù giải Jackpot 1 vẫn chưa có chủ nhân. Các giải thưởng lớn này không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn góp phần khuấy động thị trường xổ số, thu hút đông đảo người tham gia trên cả nước.