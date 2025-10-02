Đại gia Việt vừa trở thành cổ đông lớn công ty của bầu Đức là ai?

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố, đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích hoán đổi nợ. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng.

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.

Danh sách 6 nhà đầu tư hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng tiền nợ thành cổ phiếu cho HAG của bầu Đức

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ, HAG của bầu Đức cũng đón thêm một cổ đông lớn mới là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) của đại gia Võ Quang Long. Doanh nghiệp này đã hoán đổi khoản nợ 720 tỷ đồng để lấy 60,06 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ sở hữu chiếm 4,74%.

Theo công bố, tổng số cổ phiếu HAG do Hướng Việt và các bên liên quan nắm giữ sau giao dịch hoán đổi nợ là gần 75,6 triệu cổ phiếu, chiếm 5,96% vốn điều lệ HAGL.

Trong đó, ông Võ Quang Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hướng Việt sở hữu 92.000 cổ phiếu (0,01%); ông Đào Duy Hải, Thành viên HĐQT nắm giữ 43.500 cổ phiếu (0,003%); công ty con Chứng khoán OCBS sở hữu 15,4 triệu cổ phiếu (1,22%).

Công ty Hướng Việt Investmet chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ 93,37% vốn CTCP Chứng khoán OCBS. Hiện Chủ tịch của OCBS là ông Võ Quang Long, còn ông Nguyễn Đức Quân Tùng mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc OCBS từ ngày 10/2 vừa qua.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt được thành lập tháng 7/2009 có trụ sở tại quận 1, TP HCM.

Hướng Việt Investment chính thức trở thành cổ đông lớn tại HAG của bầu Đức

Thời gian qua, doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi vốn điều lệ và vị trí lãnh đạo cũng như người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 10/2016, vị trí người đại diện pháp luật chuyển từ bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (sinh năm 1986) giữ vị trí giám đốc sang ông Cao Quế Lâm (sinh năm 1969) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị sang. Cùng với đó, vốn điều lệ công ty cũng tăng từ 100 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2017, vốn điều lệ của công ty tăng từ 550 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Ông Cao Quế Lâm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 6/2023, ông Võ Quang Long (sinh năm 1978) thay ông Cao Quế Lâm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Hiện nay, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt là thành viên nòng cốt của hệ sinh thái Hướng Việt Holdings, với danh mục đầu tư trải rộng từ bất động sản (Metropole Thủ Thiêm, The Hallmark, The West, Khu công nghiệp Prodezi, Serenity Sky Villas...) đến năng lượng tái tạo.