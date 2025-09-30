Góp 1.000 tỷ đồng vào công ty tiền số, đại gia vàng có quy mô thế nào?

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 65% cổ phần do các tổ chức nắm giữ. Trong đó, 35% vốn do hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Đến nay, đã có doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng là Công ty cổ phần Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange. Theo công bố, Vimexchange gồm 8 pháp nhân là tổ chức góp vốn. Ngành nghề chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản... Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Một trong những tổ chức là cổ đông lớn của Vimexchange nhận được sự chú ý là BTMH – thương hiệu được thành lập từ năm 1992 của nhà sáng lập Vũ Mạnh Hải, chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý.

Ông Vũ Mạnh Hải là nhà sáng lập BTMH

Theo giới thiệu, BTMH khởi đầu từ cơ sở vật chất cho đến nguồn lực tài chính đều khó khăn với diện tích cửa hàng 7m2, chỉ có 4 nhân sự và số vốn đầu tư vỏn vẹn 3 cây vàng. Đến nay sau hơn 30 năm, doanh nghiệp đã mở rộng với 11 cửa hàng tại khu vực phía Bắc và là một trong số ít những thương hiệu ngành vàng nổi tiếng của Việt Nam.

Trong đó, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý BTMH, đơn vị trực tiếp góp 1.000 tỷ đồng vào Vimexchange, chỉ mới được thành lập tháng 8/2023 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải góp 3,25 tỷ đồng (tương đương 65% vốn góp); cổ đông Vũ Hùng Sơn góp 750 triệu đồng (tương đương 15% vốn góp) và cổ đông Nguyễn Thị Thanh Vân góp 1 tỷ đồng (tương đương 20% vốn góp). Thời điểm thành lập, ông Vũ Hùng Sơn (sinh năm 1984), một trong những người con của ông Vũ Mạnh Hải giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thời gian qua, doanh nghiệp đã tăng mạnh vốn điều lệ, thời điểm tháng 12/2024, công ty tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào đầu tháng 9/2025, ông Vũ Hùng Sơn (sinh năm 1984), giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Dương Thị Thanh Tâm (sinh năm 1983) giữ vị trí Tổng giám đốc và đây cũng là hai người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý BTMH, bà Thanh Tâm còn là người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác, có thể kể đến Công ty cổ phần Angroup vốn điều lệ 50 tỷ đồng; Công ty TNHH An Consumer vốn điều lệ 8 tỷ đồng và Công ty TNHH An Retail vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả 3 doanh nghiệp này hiện không hoạt động kinh doanh tại địa điểm đăng ký.

Trong khi đó, Công ty cổ phần BTMH - cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý BTMH được thành lập tháng 7/1995 với tiền thân là Công ty TNHH BTMH. Thời gian qua, doanh nghiệp này cũng đã có nhiều lần thay đổi vốn điều lệ và vị trí lãnh đạo cũng như người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần vào tháng 12/2021, thời điểm này doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Thời điểm tháng 3/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Ông Vũ Hùng Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2025, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chuyển từ ông Vũ Hùng Sơn sang bà Phạm Thị Minh Thanh (sinh năm 1985) với chức danh Giám đốc.