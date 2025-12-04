Bỏ túi gần 900 tỷ đồng trong một ngày, đại gia Nguyễn Đức Tài giàu thế nào?

Đại gia Nguyễn Đức Tài bỏ túi gần 900 tỷ đồng trong một ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 6 phiên tăng điểm liên tiếp khi kết phiên ngày 3/12, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 14,71 điểm để đóng cửa ở mức 1.731,77 điểm. Cùng với đà tăng về điểm số, thanh khoản của VN-Index cũng ghi nhận tăng mạnh so với phiên liền trước, với giá trị hơn 28.595 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng. Đây cũng là mức thanh khoản cao nhất của VN-Index trong 1 tháng gần đây.

Trong phiên tăng thứ 6 liên tiếp của VN-Index, mã cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động do đại gia Nguyễn Đức Tài giữ vị trí Chủ tịch có phiên giao dịch tích cực, với mức tăng 5,87% so với phiên liền trước để đóng cửa với mức giá 84.700đ/cổ phiếu. Cùng với đà tăng mạnh về giá, thanh khoản của MWG cũng đột biến với hơn 15 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay, giá trị giao dịch hơn 1.260 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với phiên liền trước. Đây cũng là mức thanh khoản cao nhất của MWG trong 1 tháng gần nhất.

Đà tăng mạnh của MWG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của đại gia Nguyễn Đức Tài ghi nhận tăng mạnh.

Khối tài sản của đại gia Nguyễn Đức Tài tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu MWG

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, đại gia 56 tuổi đang trực tiếp nắm giữ hơn 32,4 triệu cổ phiếu MWG, cùng với đó thông qua Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư thế giới bán lẻ, nơi ông Tài giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời nắm giữ 99,9% vốn góp đang nắm giữ hơn 153,42 triệu cổ phiếu MWG, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 10,37% cổ phần. Với mức tăng mạnh của MWG trong phiên giao dịch ngày 3/12, khối tài sản trực tiếp và gián tiếp của đại gia Nguyễn Đức Tài ghi nhận tăng thêm hơn 873 tỷ đồng. Với mức tăng này, chủ tịch MWG là người ghi nhận mức tăng tài sản mạnh nhất sàn HoSE.

Tính theo giá thị trường, đại gia 56 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán giá trị hơn 15.742 tỷ đồng. Với khối tài sản này, ông Tài đang đứng trong Top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Những động lực giúp khối tài sản đại gia 56 tuổi tăng mạnh

Đà tăng mạnh của MWG đến sau loạt thông tin tích cực trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, cuối tháng 11 vừa qua, Bách Hoá Xanh đã chính thức mở rộng thị trường ra miền Bắc với việc đồng loạt khai trương 20 cửa hàng tại tỉnh Ninh Bình. Đây là địa phương đầu tiên ở khu vực miền Bắc có hệ thống siêu thị của Bách Hoá Xanh sau gần 10 năm doanh nghiệp này hoạt động tại thị trường miền Nam và mới đây là miền Trung.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 26-11, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (MWG) Vũ Đăng Linh khẳng định các biến động sở hữu gần đây nằm trong lộ trình tái cấu trúc nội bộ nhằm tối ưu vận hành và chuẩn bị cho kế hoạch IPO chuỗi Bách Hóa Xanh. Tổng Giám đốc MWG cho biết lợi nhuận của Bách Hóa Xanh năm nay không dưới 600 tỷ đồng. Kế hoạch 2026 vẫn đang được xây dựng. Ông Linh nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để niêm yết thì phải làm sao để xóa được toàn bộ phần lỗ lũy kế. Đây là một mục tiêu thách thức nhưng vẫn hoàn toàn khả thi.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo của công ty, lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 128.289 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch năm. Đáng chú ý, riêng trong tháng 10, hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam thu về gần 14.700 tỷ đồng. Ước tính bình quân mỗi ngày trong tháng 10, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài thu về gần 474 tỷ đồng doanh thu.

Đóng góp lớn vào kết quả này là chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh với doanh thu 10 tháng đạt 87.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 17%. Điểm sáng nằm ở việc dù không mở mới cửa hàng, doanh thu cửa hàng hiện hữu vẫn tăng trên 19%. Riêng tháng 10, nhờ sức hút từ nhóm sản phẩm iPhone, hai chuỗi này mang về 10.500 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và vượt cả doanh số tháng Tết, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ thực phẩm này ghi nhận doanh thu gần 38.400 tỷ đồng sau 10 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng của cả nhóm thực phẩm tươi sống và FMCG.

Ở các mảng kinh doanh khác, tính đến cuối tháng 10/2025, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu trung bình 575 triệu đồng/cửa hàng, tăng trưởng tháng thứ 4 liên tiếp tuy nhiên chưa đạt điểm hòa vốn. Trong khi đó, AvaKids và EraBlue đều đã ghi nhận lợi nhuận ở cấp độ công ty. Đặc biệt, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia tăng trưởng doanh thu hơn 70% và được định hướng sẽ IPO trước năm 2030 để trở thành biểu tượng bán lẻ mới tại khu vực.