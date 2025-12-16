Vì sao tài sản Elon Musk vọt lên 600 tỷ USD, giàu nhất lịch sử nhân loại?

Theo Forbes, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt giá trị tài sản ròng 600 tỷ USD, sau thông tin SpaceX nhiều khả năng sẽ IPO với mức định giá khoảng 800 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 10, Musk cũng là người đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD.

Musk hiện nắm khoảng 42% cổ phần SpaceX. Nếu thương vụ IPO diễn ra theo đúng định giá dự kiến, giá trị tài sản cá nhân của ông sẽ tăng thêm khoảng 168 tỷ USD, đưa tổng tài sản ước tính lên khoảng 677 tỷ USD tính đến trưa thứ Hai theo giờ Mỹ.

SpaceX đóng vai trò then chốt như thế nào trong “đế chế” Musk?

SpaceX được xem là “át chủ bài” lớn nhất trong danh mục tài sản của Musk. Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phóng vệ tinh, Internet không gian và các hợp đồng quốc phòng, công ty này đang được giới đầu tư định giá ở mức chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân.

Việc SpaceX chuẩn bị niêm yết vào năm tới không chỉ mang lại cú hích tài chính cho Musk, mà còn có thể định hình lại thị trường hàng không – vũ trụ thương mại toàn cầu, tương tự cách Tesla từng làm với ngành xe điện.

Tesla và xAI góp phần củng cố khối tài sản khổng lồ

Ngoài SpaceX, Musk còn sở hữu khoảng 12% cổ phần Tesla. Dù doanh số xe điện có dấu hiệu chững lại, cổ phiếu Tesla vẫn tăng 13% từ đầu năm đến nay. Riêng phiên thứ Hai, cổ phiếu này tăng gần 4% sau khi Musk tiết lộ Tesla đang thử nghiệm robotaxi không cần giám sát an toàn ở ghế phụ phía trước.

Đáng chú ý, vào tháng 11, cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk – được xem là gói lương lớn nhất lịch sử doanh nghiệp – nhằm ủng hộ tầm nhìn biến Tesla thành tập đoàn AI và robot hàng đầu.

Tham vọng AI của Musk đang đi đến đâu?

Song song với Tesla và SpaceX, công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Musk cũng đang đàm phán nâng cao vốn. Theo truyền thông, xAI đang trong giai đoạn thương thảo nâng cao để huy động khoảng 15 tỷ USD vốn cổ phần mới, với mức định giá lên tới 230 tỷ USD.

Nếu thành công, xAI sẽ trở thành một trong những startup AI giá trị nhất thế giới, tiếp tục củng cố vị thế của Musk như một trung tâm quyền lực hiếm hoi trải dài từ xe điện, vũ trụ cho đến trí tuệ nhân tạo.