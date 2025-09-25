'Đại gia' thầm lặng nắm giữ hơn 3.600 tấn vàng

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất tiếp tục ghi nhận giao dịch bùng nổ trong tháng 8. Dòng vốn chảy vào các quỹ này đạt 5,5 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng trưởng. Đây cũng là một trong những tháng sôi động nhất của thị trường ETF vàng trong nhiều năm qua.

Tổng tài sản quản lý (AUM) của các quỹ ETF vàng toàn cầu đã tăng 5% so với tháng trước, lên 407 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Lượng vàng nắm giữ tăng thêm 53 tấn, đạt 3.692 tấn - lớn nhất kể từ tháng 7/2022 và chỉ kém 6% so với đỉnh 3.929 tấn được thiết lập vào tháng 11/2020.

Tính từ đầu năm 2025, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng đạt tổng cộng 47 tỷ USD, cao thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau giai đoạn đỉnh điểm dịch bệnh toàn cầu năm 2020.

Nắm giữ 3.692 tấn vàng, quỹ ETF trở thành “đại gia” quyền lực nhất thị trường. Ảnh: Kitco

Tại Bắc Mỹ, các quỹ ETF vàng đã hút ròng 4,1 tỷ USD trong tháng 8, duy trì chuỗi 3 tháng tăng trưởng liên tiếp. Ở châu Âu, dòng vốn tiếp tục duy trì đà tích cực trong tháng 8 với 1,9 tỷ USD, đánh dấu 4 tháng liên tiếp tăng trưởng. Anh, Thụy Sĩ và Đức là những quốc gia dẫn đầu.

Trong tháng 8, quỹ SPDR Gold Shares (Mỹ) tiếp tục giữ ngôi vương khi hút về 2,57 tỷ USD, nâng lượng vàng nắm giữ lên 977 tấn - chiếm khoảng 26,5% tổng vàng nắm giữ của các quỹ toàn cầu.

Đứng thứ hai là iShares Physical Gold ETC (Anh) với 877 triệu USD, theo sau là iShares Gold Trust (Mỹ) với gần 697 triệu USD.

Hai vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Invesco Physical Gold ETC (Anh) với 632 triệu USD và SPDR Gold MiniShares Trust (Mỹ) với 437 triệu USD.

Như vậy, Mỹ chiếm ba trong năm vị trí dẫn đầu, khẳng định vai trò trung tâm của các nhà đầu tư tại quốc gia này, trong khi châu Âu cũng chứng tỏ sức mạnh đáng kể trong việc duy trì nhu cầu vàng.

Các quỹ ETF giao dịch vàng. Nguồn: WGC

Bên cạnh dòng vốn ETF, hoạt động giao dịch vàng trên toàn cầu duy trì mức cao. Khối lượng giao dịch trung bình đạt 290 tỷ USD mỗi ngày, chỉ giảm nhẹ 2% so với tháng trước. Trong khi đó, giao dịch phi tập trung (OTC) tăng mạnh lên 171 tỷ USD/ngày, vượt xa mức trung bình năm 2024 là 128 tỷ USD.

Trên thị trường hợp đồng tương lai COMEX, tổng vị thế mua ròng giảm 3,4%, nhưng các nhà quản lý quỹ lại tăng vị thế mua 3,7% lên 461 tấn.

Theo các chuyên gia WGC, thương mại toàn cầu vẫn căng thẳng, xung đột địa chính trị gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại tại nhiều nền kinh tế lớn khiến tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư lên cao. Trong môi trường rủi ro này, vàng đang khẳng định vai trò là “hầm trú ẩn” hàng đầu của dòng vốn quốc tế.

Đồng USD suy yếu đang trở thành “cú hích” cho các quỹ ETF vàng. Khi USD giảm giá, vàng - vốn định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên rẻ hơn với nhà đầu tư quốc tế, kích thích dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ. Đồng thời, triển vọng lãi suất Mỹ giảm cũng làm chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn, khiến ETF vàng tiếp tục được ưu tiên như kênh trú ẩn an toàn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng mạnh khoảng 42%, từ mức 2.624 USD/ounce lên 3.724 USD/ounce. Đỉnh cao ghi nhận vào ngày 23/9, ở mức 3.755 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay.

Đà tăng được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu, Fed cắt giảm lãi suất (25 điểm cơ bản trong tháng 9), căng thẳng địa chính trị gia tăng và dòng vốn kỷ lục 47 tỷ USD đổ vào các quỹ ETF vàng.

Dự báo cuối năm, giá vàng có thể chạm 3.800-4.000 USD/ounce nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn.

Trong ngắn hạn, giá vàng có nhiều khả năng duy trì đà tăng khi đồng USD tiếp tục suy yếu và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm thêm lãi suất. Điều này vừa giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, vừa thúc đẩy dòng vốn ETF tiếp tục chảy mạnh.