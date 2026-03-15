Giá vàng thấp nhất nhiều ngày, chuyên gia nói không hấp dẫn để mua trú ẩn?

Cuối tuần ngày 15-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào, 182,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 179,3 - 182,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong vòng 2 tuần, giá vàng trong nước mất hơn 4 triệu đồng. Nếu so với mốc đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng lập hồi cuối tháng 1, giá vàng hiện tại giảm gần chục triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người hỏi mua vàng khi giá ở vùng thấp nhiều ngày và thấp hơn so với mốc đỉnh lịch sử. Dù vậy, giá vàng đã tăng khoảng 65% trong năm 2025. Tính tới hiện tại, kim loại quý tiếp tục cao hơn tới 30% so với đầu năm.

Tại talkshow với chủ đề "Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?" do Báo Người Lao Động tổ chức vừa qua, nhiều chuyên gia nêu quan điểm về mốc giá hiện tại của vàng là "không còn hấp dẫn" để mua như kênh trú ẩn an toàn.

Ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng phòng Khách hàng cao cấp, Công ty chứng khoán DNSE, phân tích thị trường vàng đã bước vào một xu hướng tăng dài hạn từ năm 2019 đến nay. Giai đoạn tăng mạnh nhất rơi vào khoảng năm 2022-2023 và tiếp tục kéo dài đến thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh chiến sự, lạm phát gia tăng, nhiều nhà đầu tư xem vàng như một kênh trú ẩn nhằm bảo vệ giá trị tài sản. Tuy nhiên, cũng giống như các loại tài sản khác, vàng vẫn phải phản ánh giá trị thực của nó.

"Nhà đầu tư cần nhớ lại bài học của năm 2011. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tại Mỹ và những tác động lan tới Việt Nam, giá vàng đã tăng mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư mua vào ở vùng khoảng 40 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, phải mất gần 10 năm sau, đến năm 2019, giá vàng mới quay trở lại vùng này. Dù lựa chọn bất kỳ loại tài sản nào, khi giá đã tăng quá mạnh, nhà đầu tư cũng cần nhìn nhận lại một cách thận trọng và khách quan trước khi quyết định" – ông Thoại nêu quan điểm.

Ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán SSI, cũng cho rằng với kênh đầu tư vàng, trong thời gian qua giá vàng đã tăng rất mạnh. Nếu nhìn vàng như một kênh trú ẩn an toàn thì ở mặt bằng giá hiện nay, vàng không còn thực sự là kênh an toàn như trước.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cũng cho rằng giai đoạn này nhà đầu tư chưa nên tham gia mua đầu tư tích trữ vì giá vàng trong nước vẫn đang còn cao hơn vàng thế giới. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 20-21 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỉ giá niêm yết).

Giá vàng miếng SJC biến động trong 1 tháng qua. Nguồn: SJC