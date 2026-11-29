Mimi Morris tận hưởng kỳ nghỉ Thanksgiving ấm cúng cùng gia đình tại dinh thự ven biển xa hoa ở Mỹ.

Mimi Morris sinh năm 1969, là người Việt, vợ triệu phú Mỹ Donald Morris. Cô sang Mỹ từ năm 29 tuổi, gây dựng sự nghiệp kinh doanh bất động sản. Người đẹp là một trong những nhân vật tham gia series Bling Empire (Đế chế phô trương) mùa hai của Netflix, nói về giới siêu giàu châu Á.

Donald Morris sinh tại Los Angeles, tốt nghiệp Đại học Bách khoa California, lấy bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Stanford. Hiện ông là giám đốc điều hành của Morris Group International - công ty chuyên các sản phẩm ống nước và thiết bị phòng cháy chữa cháy - và CEO của công ty kỹ thuật Acorn ở Mỹ. Năm 2017, tạp chí The Wholesaler chọn ông là Nhân vật của năm. Theo SCMP, ông đang giữ khối tài sản hơn 800 triệu USD.

Theo Mimi Morris, cô mua bất động sản này cách đây khoảng ba năm và tiếp tục dành thêm ba năm để trùng tu, cải tạo và hoàn thiện toàn bộ không gian sống. Tổng mức đầu tư cho bất động sản và quá trình kiến tạo lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Tọa lạc ngay sát biển, biệt thự có tầm nhìn hướng đại dương cùng lối tiếp cận bãi biển trực tiếp.

Dịp này, cô đón tiếp những người bạn thân thiết, trong đó có CEO Huy Cận.

Mimi Morris và CEO Huy Cận có mối quan hệ thân thiết lâu năm. Mỗi lần sang Mỹ, bạn đời của Đỗ Mạnh Cường luôn được gia đình nữ đại gia đón tiếp và ngược lại. Dịp gần nhất khi về Việt Nam, Mimi Morris cũng đến thăm biệt thự của nhà Đỗ Mạnh Cường.

Dinh thự ven biển thể hiện rõ gu thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân của nữ tỷ phú. Mimi Morris trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế, lựa chọn vật liệu, nội thất, trang trí và chăm chút từng chi tiết.

Lấy cảm hứng từ Santorini - hòn đảo nổi tiếng của Hy Lạp với kiến trúc trắng đặc trưng, không gian mở và vẻ đẹp hướng biển, ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều phong cách kiến trúc và nội thất.

Các chất liệu cao cấp như đá tự nhiên, đá cẩm thạch marble, hệ thống đèn pha lê và nội thất hàng hiệu được sử dụng xuyên suốt, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Không gian bên trong gồm ba phòng ngủ, phòng khách, phòng chiếu phim riêng, quầy bar, phòng giải trí và phòng tập thể dục.

Một trong những hạng mục đặc biệt nhất của ngôi nhà là căn bếp được Mimi Morris đầu tư với ngân sách hàng triệu USD, đặt thiết kế và chế tác riêng từ Italy. Đây không chỉ là khu vực phục vụ sinh hoạt, còn là điểm nhấn kiến trúc và nội thất của toàn bộ dinh thự.

Những căn bếp thuộc phân khúc siêu sang thường được ví như 'Rolls-Royce trong thế giới thiết bị nhà bếp' bởi sự kết hợp giữa kỹ nghệ chế tác, vật liệu cao cấp, công nghệ và tính cá nhân hóa.

Ở tuổi 57, Mimi Morris vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Cô có chế độ ăn uống kiểm soát nghiêm ngặt, kết hợp với lịch tập luyện thể dục thể thao đều đặn. Đối với Mimi, chăm sóc bản thân không chỉ là duy trì ngoại hình mà còn là một phần quan trọng của phong cách sống.

Ảnh: Nhân vật cung cấp